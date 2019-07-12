Новый закон лишает людей права давать детям исторические эстонские имена?

"Для того ли мы свято чтим память древней борьбы за освобождение, чтобы у нас были под запретом или в немилости такие имена как Кулле, Юлле или Мунтелене? А ведь это все были крепкие мужики с Сааремаа", - спрашивает Пакоста в направленном ею в Министерство внутренних дел письме с предложениями поправок к законопроекту.

По оценке Пакосты, законопроект нужно изменить или убрать из него статью, гласящую, что без веской причины нельзя брать имя, не указывающее на пол человека.

Уполномоченный по равноправию предлагает сформулировать этот пункт так, чтобы он гарантировал человеческое достоинство и тем лицам, кто - неважно по какой причине - предпочитает имена без прямой половой идентификации, имеющиеся в эстонском традиционном и историческом наследии.

"В наши дни нет никаких причин предполагать, что такие имена как, например, Тыэлемб, Ууве, Ило, Сюдик, Ааде, Яника или Устав указывали бы только на один пол", - отметила Пакоста.

Если же авторы законопроекта считают ограничения столь важными, нужно, по мнению Пакосты, сформулировать требование так, чтобы оно запрещало давать мальчикам однозначно женские имена, а девочкам - однозначно мужские.

Пакоста также предложила изменить текст закона так, чтобы он позволял давать детям фамилии обоих родителей. По ее мнению, это дало бы возможность избежать культурных, языковых и орфографических проблем, связанных с ситуациями, когда у родителя и ребенка разные фамилии. Пакоста привела в пример ситуацию, когда отец ребенка - гражданин Великобритании, а мать - гражданка Эстонии.

Поскольку сейчас у ребенка может быть фамилия только одного из родителей, к сожалению, возникают ситуации, при которых, если с ребенком путешествует только один из родителей, то может оказаться, что у него с ребенком разные фамилии.