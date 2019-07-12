Модель плюс-сайз рассказала, есть ли границы у бодипозитива

Я достаточно быстро набрала пять килограммов, которые были потеряны сумасшедшим образом. На это у меня ушло практически полтора месяца. Мне повезло, что я вышла с маленькими потерями. Это очень быстро. А потом я постепенно восстановилась до своего нормального веса.

Параллельно я продолжала рассылать свои CV в модельные агентства, хоть остальным об этом и не говорила. И, словно подарок судьбы, я получаю ответ из миланского модельного агентства. Они вызывают меня к себе. А в моделинге это очень большой знак, когда агентство приглашает. Это значит, что шансы есть. А дальше все как во сне - поездка в Италию вместе с мамой, встреча, контракт и уже через месяц я в роли профессиональной плюс-сайз модели лечу в Неаполь. И главное, никаких рамок и ограничений со стороны модельного агентства. Агент во время встречи сказала, что знает о моей истории и готова принять меня такой, какая я есть, и дать работу. Нужно было только держать ее в курсе того, как будут меняться мои параметры.

Получается, что мир моделинга был готов открыть двери и при моем обычном весе и все те жертвы, которые я положила на алтарь на пути к своей мечте, были не нужны. Мир был готов принять меня в моем обычном теле, это я не была готова принять себя. И контракт с итальянским агентством это подтвердил.

Но болезненный опыт похудения оказался для меня важным уроком в жизни. Из-за него я поняла ценность здоровья, ценность своего мнения, ценность того, когда ты сам себя любишь и уважаешь. Ведь только, когда ты начинаешь сам себя любить, мир отвечает тебе взаимностью.

Моя история со счастливым концом. Мир принял меня в моем весе. Однако он все еще полон предубеждений и стереотипов. Представляете, насколько наша внешняя привлекательность и социальный, а иногда даже карьерный успех, идут рука об руку? И это даже при всем при том, что якобы боди-позитив уже завоевал свое место в обществе.

По-моему, все дело в том, что многие люди, особенно в западных странах, строго убеждены, что их возможно любить «лишь за что-то». Идея безусловной любви кажется им просто абсурдной.

Возможно, это проблема нашего современного воспитания: если в детстве мы видели проявление родительской любви исключительно в тех случаях, когда делали что-то, что нравилось мамам и папам, то, став взрослыми, продолжаем наделять окружающих качествами цензоров.

И я считаю, что стремление худеть против даже своего здоровья - это яркий пример завоевания любви окружающих. Люди настолько заражены идеей понравиться другим, что стремятся во что бы то ни стало соответствовать любой прихоти современной моды.