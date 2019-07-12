Модель плюс-сайз рассказала, есть ли границы у бодипозитива

Зачем нужен бодипозитив? Зачем юные девушки, еще будучи подростками, впитывают в себя установку, что только определенный внешний вид делает их достойными любви, и калечат себя ради этой иллюзии? Об этом и о своем пути к принятию себя раccказала модель и спикер TEDxLasnamäe Виктория Скрынник.
(Rus.Postimees приводит печатную версию речи)
Моя история очень распространена, я уверена, что нечто похожее проходили множество девочек с самого раннего возраста, но именно поэтому я считаю важным о ней вам рассказать.
Мое неприятие своего тела началось примерно с подросткового возраста, как нарастающий ком. Эта мысль, что что-то в моем теле достойно любви, а что-то нет, подсаживалась окружающими с тех самых пор. Это была не моя мысль, это как зловредный сорняк, который мне навязывало мое окружение, включая школу и медиа. Поэтому в возрасте 18 лет я приняла решение похудеть. Похудеть во что бы то ни стало.
В это время, пока я пытаюсь “подогнать себя под стандарты”, я делаю себе подарок на день рождения - это фотосъемка. На тот момент с 70 кг я уже похудела до 65. От процесса фотосъемки я испытала невероятный восторг и поняла, что мое место напротив камеры.
Но, к сожалению, вместе с новой страстью в жизни я всё сильнее подсаживаюсь на крючок одобрения окружающих. Я получала огромную позитивную обратную связь из социальных сетей на мои фотографии, лайки, комментарии одобрения - и я думала в тот момент: "Вау...Я на самом деле могу нравиться людям. Может быть моделинг - это то, чем я смогу поднять свою самооценку".
И я делаю шаг в сторону моделинга. Стараюсь нарабатывать свой первый опыт, портфолио и погружаюсь глубже в эту сферу. И в один момент я сталкиваюсь с эстонским модельным агентством, и мне очень запомнился тот случай, который я увидела, попав на кастинг.
Я жду в своей очереди на собеседование и тем временем я наблюдаю картину: агент подходит с сантиметром к девушке и измеряет объем ее бедер. В моделинге по сей день от объема бедер могут зависеть все ваши перспективы в этой индустрии. И вот агент замеряет объем ее бедер и говорит: "Дорогая, у тебя бедра 92 сантиметра... Ты же понимаешь, что это только Турция?"
В моделинге рынок очень грубо разделяется на Европу и, например, Турцию. И вот из-за двух сантиметров в бедрах, девушку словно мебель, которая не подходит к кабинету клиента, в тот же день лишают всех её перспектив.
Наступает моя очередь. Я также подхожу к агенту, он также измеряет мои объемы, берет меня за руки и говорит: «Вика, у тебя такие красивые кисти. Но надо еще. Надо еще похудеть. Весь мир будет у твоих ног".
Он не помог мне разглядеть в тот момент мою красоту, наоборот, он укрепляет меня во мнении: чтобы меня любили, мне надо худеть. Он даже согласился прислать мне модельный контракт, только чтобы я сбросила вес. Это было последней каплей перед объявлением тотальной войны своему телу.
До этого момента, до 65 килограммов, мое похудение имело здоровый оттенок. Я активно занималась в спортзале, правильное питание, свежий воздух. Но чем ближе я начинаю приближаться к нездоровому для моей генетики весу, тем сильнее начинает сопротивляться мой организм. Я осознаю, что в течение 3-4 недель стрелка весов совершенно не двигается: мой организм лучше меня знал, какой вес мне подходит и просто защищал меня.
И я приступаю к радикальным мерам. Я начинаю питаться - 1100 ккал в день. А норма для взрослой здоровой женщины в два раза больше. 1100 ккал - это на завтрак чай, кофе, два апельсина, одно вареное яйцо. Обед - это пару ложек капустного супа с ломтиком курицы. На ужин - чуть-чуть овощного салата. Даже когда стараешься питаться разнообразно, это становится невозможным.
И чем ближе я приближаюсь к намеченному весу, тем хуже мне становится. Начинаются первые обмороки. Я уже не могу скрыть от мамы свой непрекращающийся нервный тик по всему телу. Глаза, руки, ноги. Тремор. Головная боль, депрессия. В итоге я попадаю в кабинет семейного врача. Диагноз - РСП. Это когда в определенных частях головного мозга слишком много воды. Это вещь врожденная, но встречается не так уж редко. И многие люди могут жить, не обнаруживая данной патологии, но, к сожалению, из-за моего нездорового образа жизни ситуация ухудшилась.
После кабинета врача мы сидим вместе с мамой в кафе, я отрицаю все происходящее, я не верю, что мне придется принять решение предать свою мечту и остановиться, когда все так близко.
Однако мама решительно говорит: "Все, здесь мы заканчиваем". Я пишу своему агенту, что больше не могу похудеть. И, конечно, я получаю логичный ответ: "Дорогая, извини, но тогда мы не можем работать".
В жизни образовывается огромная пустота, которая раньше была заполнена миром фотографии. Меня буквально оглушило. Это был крах. Это было предательство моей мечты. В один день все изменилось. Мне нужно было выбросить все свои планы и надежды, которыми была бы наполнена моя жизнь на годы вперед. Это был не вопрос просто перестать худеть, это был вопрос - и кто я теперь?
Я восстановилась достаточно быстро и только многим позже поняла, насколько мне на самом деле повезло. Мои изменения оказались не такими страшными, но так везет далеко не всем. Многие из тех, кто идет по пути нездорового похудения, чтобы вписаться в жесткие рамки модельного бизнеса, сталкиваются с очень серьезными последствиями. Девушки теряют волосы, из-за недостатка жировой ткани опускаются почки, сердечная недостаточность. В некоторых случаях все может закончиться истощением, анорексией и даже смертью.
Поэтому то, что случилось потом, можно назвать подарком судьбы. Словно она посмотрела на меня и сказала: ты и так достаточно намучилась, так что сейчас я сделаю так, чтобы тебе было полегче.
Я достаточно быстро набрала пять килограммов, которые были потеряны сумасшедшим образом. На это у меня ушло практически полтора месяца. Мне повезло, что я вышла с маленькими потерями. Это очень быстро. А потом я постепенно восстановилась до своего нормального веса.
Параллельно я продолжала рассылать свои CV в модельные агентства, хоть остальным об этом и не говорила. И, словно подарок судьбы, я получаю ответ из миланского модельного агентства. Они вызывают меня к себе. А в моделинге это очень большой знак, когда агентство приглашает. Это значит, что шансы есть. А дальше все как во сне - поездка в Италию вместе с мамой, встреча, контракт и уже через месяц я в роли профессиональной плюс-сайз модели лечу в Неаполь. И главное, никаких рамок и ограничений со стороны модельного агентства. Агент во время встречи сказала, что знает о моей истории и готова принять меня такой, какая я есть, и дать работу. Нужно было только держать ее в курсе того, как будут меняться мои параметры.
Получается, что мир моделинга был готов открыть двери и при моем обычном весе и все те жертвы, которые я положила на алтарь на пути к своей мечте, были не нужны. Мир был готов принять меня в моем обычном теле, это я не была готова принять себя. И контракт с итальянским агентством это подтвердил.
Но болезненный опыт похудения оказался для меня важным уроком в жизни. Из-за него я поняла ценность здоровья, ценность своего мнения, ценность того, когда ты сам себя любишь и уважаешь. Ведь только, когда ты начинаешь сам себя любить, мир отвечает тебе взаимностью.
Моя история со счастливым концом. Мир принял меня в моем весе. Однако он все еще полон предубеждений и стереотипов. Представляете, насколько наша внешняя привлекательность и социальный, а иногда даже карьерный успех, идут рука об руку? И это даже при всем при том, что якобы боди-позитив уже завоевал свое место в обществе.
По-моему, все дело в том, что многие люди, особенно в западных странах, строго убеждены, что их возможно любить «лишь за что-то». Идея безусловной любви кажется им просто абсурдной.
Возможно, это проблема нашего современного воспитания: если в детстве мы видели проявление родительской любви исключительно в тех случаях, когда делали что-то, что нравилось мамам и папам, то, став взрослыми, продолжаем наделять окружающих качествами цензоров.
И я считаю, что стремление худеть против даже своего здоровья - это яркий пример завоевания любви окружающих. Люди настолько заражены идеей понравиться другим, что стремятся во что бы то ни стало соответствовать любой прихоти современной моды.
Наверное практически у каждого есть друг, который регулярно объявляет войну с весом. Причем эта эпопея обычно повторяется циклично: человек решает похудеть, худеет самыми нездоровыми способами, от чего организм, разумеется борясь за выживание (здравый смысл) сопротивляется и человек после определенной борьбы наконец сдается.
Так вот, когда я слышу, что кто-то из моих окружающих объявляет войну своему телу, обычно все, что мне хочется сделать - это подойти и обнять этого человека. Схватить его за плечи и объяснить ему: боже, разве ты не видишь какая ты красивая? У тебя уже все есть! Ты отлично выглядишь, у тебя прекрасный характер и единственное, чего тебе не хватает – ЭТО ЛЮБВИ К СЕБЕ. У тебя нет никакой проблемы с весом, тебе просто не хватает любви! От окружающих, от самой себя!
Ведь когда люди худеют и у них это получается, они обычно невероятно счастливы. Вы совершили ритуал, который заложен в вас с самого детства. Чтобы меня любили, я должен что-то сделать – я похудел, а значит я достоин любви, ура! Я прекрасен!
Но однажды этот человек вернется в свою здоровую конституцию, которая заложена в нем природой и все. Траур. Человек больше не любит себя. Он тонет в ненависти к себе. Сдувается. Люди это чувствуют и тоже добавляют масла в огонь, говоря «Что-то ты как-то приуныла. Прибавила, наверное».
Пока вы будете любить себя путем этого «ритуала», ваша самооценка и качество жизни будут постоянно кататься на «американских горках» вверх-вниз. Разрушьте его. Начните с себя – обнимите себя, скажите себе все самое теплое. И все. С этого момента не давайте никому обижать себя. Вам больше не нужен ритуал для любви к самой себе – вы и так себя любите.
Ваше тело - это инструмент, а не самоцель. Оно нужно вам для того, чтобы жить, но оно не ваша жизнь.
Rus.Postimees совместно с TEDxLasnamäe публикует видео-речи с конференции TEDxLasnamäe, которая прошла 6 апреля 2019 года.