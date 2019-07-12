RIA: Olerex уверен, что данные скачали только один раз и сейчас они уничтожены

«Как утверждает Olerex, данные были скачаны один раз и одним человеком. Личность этого человека известна. Также предприятие уведомило, что утечек деликатных личных данных из их баз данных не происходило, а скачанный единожды набор данных был уничтожен», – сообщил Департамент сегодня.

В данных содержалась информация, которая использовалась при работе с бизнес-клиентами и которая по большей части доступна в публичных, в том числе государственных базах данных.

По оценке Olerex, их методы охраны информации отвечают требованиям. Это пояснение дает надзорное производство RIA», передает RIA.

Отдел RIA по киберинцидентам CERT-EE получил информацию от Olerex 9 июля, что из-за переезда стала доступна информация приблизительно 100 тысяч сделок.