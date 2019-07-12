RIA: Olerex уверен, что данные скачали только один раз и сейчас они уничтожены

Департамент государственной инфосистемы (RIA) сообщил, что по данным Olerex, данными их клиентов не злоупотребили. Еще вчера в RIA утверждали, что данные были скачены 71 раз.
«Как утверждает Olerex, данные были скачаны один раз и одним человеком. Личность этого человека известна. Также предприятие уведомило, что утечек деликатных личных данных из их баз данных не происходило, а скачанный единожды набор данных был уничтожен», – сообщил Департамент сегодня.
В данных содержалась информация, которая использовалась при работе с бизнес-клиентами и которая по большей части доступна в публичных, в том числе государственных базах данных.
По оценке Olerex, их методы охраны информации отвечают требованиям. Это пояснение дает надзорное производство RIA», передает RIA.
Отдел RIA по киберинцидентам CERT-EE получил информацию от Olerex 9 июля, что из-за переезда стала доступна информация приблизительно 100 тысяч сделок.
«По нашим данным, утекли данные касающиеся названий компаний, личных кодов, лимитов на топливные карты. Данные кредитных карт не были доступны. Это не значит, что утекли данные 100 тысяч человек, а 100 тысяч сделок на заправке», - сказал заместитель генерального директора RIA Уку Сяреканно вчера.