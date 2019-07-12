Следы подозрительных строителей привели в Таллинн

Очевидно, что представляющиеся кровельщиками или строителями иностранцы обращаются к людям с нечистыми намерениями. Как иначе объяснить тот факт, что при виде фотоаппарата они прерывают общение и сбегают.

На прошлых выходных «строители» катались по Ляэне-Вирумаа в районе Каарли. Точно известно, что они успели предложить свои услуги двум людям, но с большой долей вероятности можно предположить, что они успели посетить гораздо больше домов. Этих же мужчин или их «коллег» заметили в Раквере, Вызу, Кясму и фактически по всей Эстонии.

Поскольку эта тема освещается как в СМИ, так и в соцсетях уже некоторое время, им не повезло наладить общение с людьми в деревне Каарли. Зато местные жители засняли их средство передвижения — красный фургон Ford Transit. Фотография была передана в Центр тревоги.

Ульви (имя изменено — прим.ред.) - смелая женщина. Она увидела в своем дворе фургон — речь идет об укромном месте, куда случайно не заедешь — и это вызвало у нее подозрения. Она успела оповестить своих близких и пошла навстречу незваным гостям, которые уже стояли возле автомобиля и дружелюбно махали хозяйке дома.

«Двое мужчин, приятной наружности, - вспоминает Ульви. - Говорили с большими ошибками. Я знаю русский и украинский языки. Безусловно, это не был русский язык с украинским акцентом».

По словам Ульви, незваные гости объяснили, что занимаются строительством и установкой крыш. «Даже показали рекламные брошюры о материалах для покрытия крыш», - уточнила она.

«Поскольку через Facebook и СМИ эта тема была мне знакома, сразу поняла, с кем имею дело. Дала своим близким знак, чтобы они сфотографировали гостей, а когда гости заметили это, сразу заторопились уехать».

Семье Ульви все-таки удалось сделать снимок, на котором виден номер фургона. Также Ульви позвонила по номеру 112 и рассказала эту историю. Оператор пообещал передать рассказ в полицию.

По словам руководителя службы профилактики и ведения производства Раквереского отделения полиции Йоэля Алла, полиция получила два сообщения о кровельщиках (информация по состоянию на вторник). «Первое сообщение получили в субботу около 14 часов, когда автомобиль заметили в деревне Каарли. Информация была передана патрулям, но им не удалось найти там соответствующий описанию автомобиль», - сказал Алла.

«Во вторник около 12 часов мужчины на красном фургоне были замечены в Раквере на улице Пыхья. На данный момент собираем дополнительную информацию об этом автомобиле и людям, а также выясняем, не является ли их поведение злонамеренным».

Virumaa Teataja использовала открытые источники и за пару минут выяснила, что на этот фургон нет страховки, также им не пройден техосмотр.

Журналистам удалось раздобыть телефонный номер и владельца фургона.

«Этот фургон я сейчас продают, но на несколько дней сдал в аренду, - сказал владелец по телефону. - Документы не в порядке? Ой, да, моя ошибка, сейчас же оформлю страховку».

Еще владелец сказал, что поскольку на данный момент у него не т под рукой документов, он не может точно сказать, кому сдал фургон в аренду, но уточнил, что это иностранцы.

«Призываем покупать услуги только у проверенных продавцов», - говорит полицейский Йоэль Алла. Полиция просит о подозрительной деятельности или людях сообщать по номеру 112 или участковому. Конечно, будет полезным запомнить номер автомобиля или сделать фотографию.