Следы подозрительных строителей привели в Таллинн

Разъезжающие по Эстонии иностранцы, которые представляются строителями или кровельщиками, используют для передвижения арендованный автомобиль. Возможно, что для запутывания следов время от времени машины меняют, пишет Virumaa Teataja.
Очевидно, что представляющиеся кровельщиками или строителями иностранцы обращаются к людям с нечистыми намерениями. Как иначе объяснить тот факт, что при виде фотоаппарата они прерывают общение и сбегают.
На прошлых выходных «строители» катались по Ляэне-Вирумаа в районе Каарли. Точно известно, что они успели предложить свои услуги двум людям, но с большой долей вероятности можно предположить, что они успели посетить гораздо больше домов. Этих же мужчин или их «коллег» заметили в Раквере, Вызу, Кясму и фактически по всей Эстонии.
Поскольку эта тема освещается как в СМИ, так и в соцсетях уже некоторое время, им не повезло наладить общение с людьми в деревне Каарли. Зато местные жители засняли их средство передвижения — красный фургон Ford Transit. Фотография была передана в Центр тревоги.
Ульви (имя изменено — прим.ред.) - смелая женщина. Она увидела в своем дворе фургон — речь идет об укромном месте, куда случайно не заедешь — и это вызвало у нее подозрения. Она успела оповестить своих близких и пошла навстречу незваным гостям, которые уже стояли возле автомобиля и дружелюбно махали хозяйке дома.
«Двое мужчин, приятной наружности, - вспоминает Ульви. - Говорили с большими ошибками. Я знаю русский и украинский языки. Безусловно, это не был русский язык с украинским акцентом».
По словам Ульви, незваные гости объяснили, что занимаются строительством и установкой крыш. «Даже показали рекламные брошюры о материалах для покрытия крыш», - уточнила она.
«Поскольку через Facebook и СМИ эта тема была мне знакома, сразу поняла, с кем имею дело. Дала своим близким знак, чтобы они сфотографировали гостей, а когда гости заметили это, сразу заторопились уехать».
Семье Ульви все-таки удалось сделать снимок, на котором виден номер фургона. Также Ульви позвонила по номеру 112 и рассказала эту историю. Оператор пообещал передать рассказ в полицию.
По словам руководителя службы профилактики и ведения производства Раквереского отделения полиции Йоэля Алла, полиция получила два сообщения о кровельщиках (информация по состоянию на вторник). «Первое сообщение получили в субботу около 14 часов, когда автомобиль заметили в деревне Каарли. Информация была передана патрулям, но им не удалось найти там соответствующий описанию автомобиль», - сказал Алла.
«Во вторник около 12 часов мужчины на красном фургоне были замечены в Раквере на улице Пыхья. На данный момент собираем дополнительную информацию об этом автомобиле и людям, а также выясняем, не является ли их поведение злонамеренным».
Virumaa Teataja использовала открытые источники и за пару минут выяснила, что на этот фургон нет страховки, также им не пройден техосмотр.
Журналистам удалось раздобыть телефонный номер и владельца фургона.
«Этот фургон я сейчас продают, но на несколько дней сдал в аренду, - сказал владелец по телефону. - Документы не в порядке? Ой, да, моя ошибка, сейчас же оформлю страховку».
Еще владелец сказал, что поскольку на данный момент у него не т под рукой документов, он не может точно сказать, кому сдал фургон в аренду, но уточнил, что это иностранцы.
«Призываем покупать услуги только у проверенных продавцов», - говорит полицейский Йоэль Алла. Полиция просит о подозрительной деятельности или людях сообщать по номеру 112 или участковому. Конечно, будет полезным запомнить номер автомобиля или сделать фотографию.
Стоить отметить, что бдительные граждане уже сделали снимки: вчера утром фургон с упомянутым ранее номерным знаком стоял возле частного дома на улице Сыле в Таллинне.