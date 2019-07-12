Finnair расширяет сеть маршрутов в Азию

Finnair расширяет сеть маршрутов в Азии до 20 городов и с марта следующего года первой в Европе открывает прямые рейсы во второй по величине город Южной Кореи, Пусан.
В летний сезон 2020 года (с 30 марта) добраться из Хельсинки в Пусан авиарейсом Finnair можно будет трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Направление будет обслуживать самолет нового поколения Airbus A350.
Finnair – первая авиакомпания, которая соединит второй по величине город Южной Кореи с Европой, и единственная, которая при этом предлагает беспосадочные перелеты.
«Для Finnair большая честь стать первой европейской авиакомпанией в Пусане. Этот пункт назначения станет прекрасным дополнением к нашей азиатской сети маршрутов. Южная Корея – один из наших основных рынков, и компания Finnair обслуживает маршрут Хельсинки-Сеул на протяжении уже 11 лет. Нам очень приятно, что мы можем предложить клиентам новые пункты назначения в Южной Корее и продолжить стабильный рост на азиатском рынке», – сказал руководитель компании Finnair в Восточной Европе и странах Балтии Арунас Скуя.
Стратегия компании Finnair – развитие удобного авиасообщения между Азией и Европой. Компания Finnair, предлагающая до девяти рейсов из Таллинна ежедневно и до шести полетов по маршруту Тарту-Хельсинки еженедельно, обеспечивает удобный способ добраться с пересадкой в аэропорту Вантаа более чем в сотню мест в Европе и 20 пунктов назначения в Азии.
Пусан, население которого насчитывает 3,5 миллиона жителей, является вторым по величине городом Южной Кореи. Он расположен в юго-восточной части Корейского полуострова и знаменит живописными пейзажами, в которых сочетаются горы, реки и море. Также в городе есть прекрасные пляжи и большой выбор туристических троп.