Кадры, достойные Голливуда: в США ловят подводную лодку с семью тоннами кокаина

Видео было снято 18 июня в Тихом океана. В начале видео запечатлено, что сотрудники Береговой охраны гонятся за частично погруженной подлодкой контрабандистов наркотиков, крича, чтобы та остановилась.

Так как сдаваться преступники не собирались, сотрудники Береговой охраны использовала самые радикальные методы. Они спрыгнули с корабля на подводную лодку и силой открыли ее люк.

Последние четыре года накрокартели Центральной Америки и Южной Африки все чаще используют частично погруженные подводные лодки, чтобы доставить свою продукцию в другие страны. Строить их дорого и сложно, однако вложения оплачиваются - борцы с преступностью такие подлодки практически никогда не замечают, если ранее не появлялась информация о планируемом маршруте.

"Они сливаются с фоном, - пояснил командующий Береговой охраны Стивен Брики. - Большая часть находится под водой, поэтому ее сложно заметить. Их красят в синий цвет, чтобы сливались с цветом воды".

Поимка наркоподлодки сложна и тогда, когда ее замечают. Построенные картелем лодки могут в течение нескольких минут уйти на глубину и уничтожить доказательства, но сами контрабандисты полагаются на то, что Береговая охрана не даст им утонуть.

По мнению Береговой охраны США, поймать удается всего примерно 11% всех подводных лодок такого типа.

В случае, попавшем на видео, подводную лодку заметили с летательного аппарата Береговой охраны и передали информацию на землю, где сотрудники выслали по следам контрабандистов две лодки.