Отец спас восьмилетнюю дочь из океана ценой своей жизни

Житель штата Джорджиа 46-летний Томас Закревски с семьей гулял по изогнутой песчаной отмели на острове Кэптива во вторник, 9 июля.

Жена Закревского, которая шла впереди, обернулась и, увидев, что их восьмилетняя дочь тонет. Закревский сумел вытащить из воды и передать ей девочку, но не смог сам выбраться на берег из-за сильных волн, сообщают в офисе шерифа.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная бригада с участием нескольких агентств, но течение и ветер мешали их поискам.