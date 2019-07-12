Пт, 12.07.2019
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Отец спас восьмилетнюю дочь из океана ценой своей жизни

Сильные волны помешали мужчине выбраться на берег.

ФОТО: ADALBERTO ROQUE / AFP / SCANPIX

В штате Флорида отец спас начавшую тонуть в океане восьмилетнюю дочь ценой своей жизни, пишет Postimees. 

Житель штата Джорджиа 46-летний Томас Закревски с семьей гулял по изогнутой песчаной отмели на острове Кэптива во вторник, 9 июля.

Жена Закревского, которая шла впереди, обернулась и, увидев, что их восьмилетняя дочь тонет. Закревский сумел вытащить из воды и передать ей девочку, но не смог сам выбраться на берег из-за сильных волн, сообщают в офисе шерифа.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная бригада с участием нескольких агентств, но течение и ветер мешали их поискам.

Более трех часов спустя сотрудники береговой охраны США и офиса шерифа обнаружили тело Закревского примерно в полумиле от того места, где его видели в последний раз.

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