Пт, 12.07.2019
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Суд разрешил заблокировать портал "Sputnik Литва"

Osa vene uudisteagentuuri Sputnik Leedu portaali sputniknews.lt esiküljest.

ФОТО: sputniknews.lt

В пятницу Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировании портала "Sputnik Литва", принадлежащего российскому государственному агентству новостей, за нарушение авторских прав, пишет BNS.

"Суд санкционировал решение", – сказал BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.

По его словам, поставщики услуг интернета должны будут заблокировать домен https://sputniknews.lt/ в течение пяти дней.

Комиссия применила санкцию, поскольку решила, что Sputnik незаконно перепечатывал статьи Литовского радио и телевидения LRT.

Это решение не связано с содержанием, распространяемым Sputnik, хотя литовская разведка в прошлом году сообщала, что портал является одним из орудий осуществления информационной политики России в стране. 

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