Пт, 12.07.2019
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Автодилер: государство должно компенсировать людям покупку электромобилей

Nissan Leaf Tallinnas.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Исполнительный директор автодилера City Motors, продающего в Эстонии автомобили марок Renault и Dacia, Яанус-Пеэтер Палм считает, что правительство Эстонии должно начать дотировать потребителям покупку электромобилей. В противном случае мы никак не сможем выполнить цели Евросоюза по климату и окружающей среде, пишет Postimees.

По словам Палма, в прошлом году в Эстонии было продано всего 84 новых электромобиля при том, что всего новых машин было продано 25 500. 

С такими объемами продаж достичь целей, установленных в Парижском соглашении по климату, нереально, убежден Палм.

Он напомнил, что целью было довести к 2020 году число электомобилей и гибридных автомобилей до 15 процентов от общего объема продаж новых машин. В Эстонии это означало бы продажу 3800 электромобилей в год. 

Главным фактором, препятствующим покупке электромобилей, Палм назвал цену: сейчас они считаются слишком дорогими. 

Палм привел в пример людей, живущих в Виймси и работающих в Таллинне. Такой человек вполне мог бы купить электромобиль, поскольку парковка в центре была бы бесплатной и вдобавок он мог бы передвигаться по автобусной полосе. 

Палм считает совершенно необходимыми дотации со стороны государства. "Поддержка не обязана быть очень большой, но она могла бы составлять 15-20% от конечной цены", - предположил он.

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