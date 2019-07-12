Автодилер: государство должно компенсировать людям покупку электромобилей

Исполнительный директор автодилера City Motors, продающего в Эстонии автомобили марок Renault и Dacia, Яанус-Пеэтер Палм считает, что правительство Эстонии должно начать дотировать потребителям покупку электромобилей. В противном случае мы никак не сможем выполнить цели Евросоюза по климату и окружающей среде, пишет Postimees.
По словам Палма, в прошлом году в Эстонии было продано всего 84 новых электромобиля при том, что всего новых машин было продано 25 500.
С такими объемами продаж достичь целей, установленных в Парижском соглашении по климату, нереально, убежден Палм.
Он напомнил, что целью было довести к 2020 году число электомобилей и гибридных автомобилей до 15 процентов от общего объема продаж новых машин. В Эстонии это означало бы продажу 3800 электромобилей в год.
Главным фактором, препятствующим покупке электромобилей, Палм назвал цену: сейчас они считаются слишком дорогими.
Палм привел в пример людей, живущих в Виймси и работающих в Таллинне. Такой человек вполне мог бы купить электромобиль, поскольку парковка в центре была бы бесплатной и вдобавок он мог бы передвигаться по автобусной полосе.
Палм считает совершенно необходимыми дотации со стороны государства. "Поддержка не обязана быть очень большой, но она могла бы составлять 15-20% от конечной цены", - предположил он.