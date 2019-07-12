Автодилер: государство должно компенсировать людям покупку электромобилей

По словам Палма, в прошлом году в Эстонии было продано всего 84 новых электромобиля при том, что всего новых машин было продано 25 500.

С такими объемами продаж достичь целей, установленных в Парижском соглашении по климату, нереально, убежден Палм.

Он напомнил, что целью было довести к 2020 году число электомобилей и гибридных автомобилей до 15 процентов от общего объема продаж новых машин. В Эстонии это означало бы продажу 3800 электромобилей в год.

Главным фактором, препятствующим покупке электромобилей, Палм назвал цену: сейчас они считаются слишком дорогими.

Палм привел в пример людей, живущих в Виймси и работающих в Таллинне. Такой человек вполне мог бы купить электромобиль, поскольку парковка в центре была бы бесплатной и вдобавок он мог бы передвигаться по автобусной полосе.