Голосовой помощник Google подслушивает пользователей

В сообщении на сайте компании сказано, что это необходимо для развития технологий распознавания человеческой речи. В Google уверяют, что данные передаются людям в обезличенном виде.

«Лингвисты анализируют и расшифровывают небольшое количество запросов, чтобы помочь нам лучше понять эти языки. Это чрезвычайно важный этап разработки технологий распознавания речи, это необходимо для создания таких продуктов, как "Google Ассистент"», - сказал менеджер по производству Google Дэвид Монсис.

Ранее бельгийский телеканал VRT сообщил, что получил доступ к аудиозаписям Google Ассистента, — там были и личные данные, и разговоры, записанные без ведома пользователей. О работе системы VRT на условиях анонимности рассказал лингвист, сотрудничающий с американской корпорацией: «Мы заходим на платформу Google, где можно найти аудиозаписи. Мы должны максимально точно расшифровать сказанное. Иногда мы отмечаемт, что это голос мужчины, женщины или ребенка. Иногда мы указываем, действительно ли человек говорил с Google Home. Мы расшифровываем около тысячи записей за неделю».

Среди аудиозаписей, доступ к которым получают сотни специалистов по всему миру, оказываются и личные разговоры, и семейные скандалы и рассказы о медицинских проблемах. В Google признали, что система «подслушивает» пользователей, даже когда они этого не хотят, но называют защиту личных данных одним из своих приоритетов.