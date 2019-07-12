Пт, 12.07.2019
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Двух насильников-педофилов из Оулу отправили в тюрьму

Финский зал суда. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kalle Parkkinen / AP / SCANPIX

Финский уездный суд вынес последний приговор в масштабном деле о сексуальных преступлениях в Оулу, передает Yle.

Мужчины в возрасте 26 и 33 лет были приговорены к четырем с лишним годам тюремного заключения. Они были осуждены по нескольким статьям, среди которых изнасилование при отягчающих обстоятельствах и сексуальное использование ребенка.

Один из осужденных намеревается обжаловать приговор.

В крупном деле о сексуальной эксплуатации в Оулу 13-летняя девочка стала жертвой восьми мужчин иностранного происхождения. Остальные фигуранты дела также получили тюремные сроки разной длины.

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