Двух насильников-педофилов из Оулу отправили в тюрьму

Финский уездный суд вынес последний приговор в масштабном деле о сексуальных преступлениях в Оулу, передает Yle.
Мужчины в возрасте 26 и 33 лет были приговорены к четырем с лишним годам тюремного заключения. Они были осуждены по нескольким статьям, среди которых изнасилование при отягчающих обстоятельствах и сексуальное использование ребенка.
Один из осужденных намеревается обжаловать приговор.
В крупном деле о сексуальной эксплуатации в Оулу 13-летняя девочка стала жертвой восьми мужчин иностранного происхождения. Остальные фигуранты дела также получили тюремные сроки разной длины.