На Бали туристку из России отправили в психиатрическую клинику

Иванова снимала на острове виллу. По информации издания, она провела на Бали около двух недель. 10 июля соседи Ивановой вызвали полицию и пожаловались на нее. Представитель полиции не уточнил, на какие именно поступки они жаловались, но ее поведение описывали как безумное, пишет "Интерфакс".

Когда полицейские прибыли на виллу, россиянка лежала в оцепенении и не реагировала на обращения к ней. Ее повезли в клинику, а по дороге она начала вести себя беспокойно и пинала полицейских.

Еще один представитель полиции предположил, что у Ивановой началась депрессия, что часто случается с туристами, у которых во время отпуска кончаются деньги. Врачи клиники впоследствии подтвердили, что у россиянки есть проблемы с психикой. Как только ее подлечат, ее отправят к российским дипломатам, чтобы они организовали ее перелет на родину.