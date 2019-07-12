В работе банка SEB могут возникнуть сбои

В связи с проведением плановых работ ИТ-систем в субботу, 13 июля с 4 до 5.30 часов утра могут возникнуть перебои с использованием Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карты в интернет-банке SEB для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов.