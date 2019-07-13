Гризманну и "Барселоне" грозят судом и гигантским денежным требованием

По информации журналиста Marca Давида Санчеса, мадридский клуб располагает документами, которые подтверждают, что «Барса» согласовала условия личного контракта с 28-летним форвардом еще 9 марта.

Клуб из Мадрида настаивает на том, что должен получить на 80 миллионов евро больше.

Пункт, согласно которому отступные Гризманна уменьшились с 200 до 120 миллионов евро, вступил в силу 1 июля.

B офисе Ла Лиги представитель футболиста заплатил 120 миллионов евро для расторжения контракта с мадридцами – эта сумма была прописана в договоре в качестве отступных.

Гризманн 15 мая сообщил, что покидает «Атлетико». «Барселона» сегодня объявила о его переходе – спустя почти два месяца.

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу перехода нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

Сегодня в офисе Ла Лиги представитель футболиста заплатил 120 миллионов евро для расторжения контракта с мадридцами – эта сумма была прописана в договоре в качестве отступных.

Пункт, согласно которому отступные 28-летнего француза уменьшились с 200 миллионов до 120 миллионов, вступил в силу 1 июля.

В «Атлетико» считают, что «Барселона» согласовала условия трансфера с Гризманном до этой даты, и поэтому настаивают, что должны получить 200 миллионов.