Сб, 13.07.2019
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«Корона с головы не упадет»: Зеленский о разговоре с Путиным

Владимир Зеленский.

ФОТО: STRINGER / Sputnik

Главным вопросом, по которому президент Владимир Зеленский намерен вести дальнейшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, является освобождение задержанных украинских. Об этом глава Украины сообщил на встрече с матерями моряков в Кривом Роге 12 июля.

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят – самое главное. Мой главный ему (Путину – прим.ред.) вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", – сказал Зеленский.

Освобождение моряков было центральной темой беседы с Путиным, подчеркнул украинский лидер, передает Korrespondent.

По словам Зеленского, он решился на телефонный разговор с Путиным, поскольку ради облегчения участи задержанных он готов на многое.

На встрече с матерями Зеленский также заявил о намерении реализовывать свои обещания в любом формате – в минском, нормандском и других.

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