«Корона с головы не упадет»: Зеленский о разговоре с Путиным

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят – самое главное. Мой главный ему (Путину – прим.ред.) вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", – сказал Зеленский.