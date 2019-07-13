Фото и видео: сопровождавшие Оття Тянака военные вертолеты снесли кровлю жилого дома

Из-за воздушных вихрей, которые возникли от сопровождавших на открытии Rally Estonia гонщика Оття Тянака военных вертолетов, упала кровля с крыши дома, находящегося на Ратушной площади в Тарту, передает Postimees.
«Увидели с ребенком из окна, как вертолеты зависли над нашим домом», - сказала автор снимков Мария Кильк. Вертолеты некоторое время были на одном месте и возникший от них вихрь снес с крыши кровлю.
«Кровля летела с большой скоростью и это действительно чудо, что никто не пострадал», - добавила Кильк. Но грохот взволновал находившихся на Ратушной площади людей.
Кильк сказала, что во внутреннем дворе бара «Pahad Poisid», куда приземлилась кровля, люди ходят постоянно. «Например, работники выносят мусор», - отметила она.
Помимо кровли, на землю приземлились и каменные обломки, которые упали прямо возле Ратушной площади. В связи с этим в полицию позвонили два раза. Насколько известно, никто не пострадал.