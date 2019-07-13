Сб, 13.07.2019
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  • Фото и видео: сопровождавшие Оття Тянака военные вертолеты снесли кровлю жилого дома

Фото и видео: сопровождавшие Оття Тянака военные вертолеты снесли кровлю жилого дома

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Из-за воздушных вихрей, которые возникли от сопровождавших на открытии Rally Estonia гонщика Оття Тянака военных вертолетов, упала кровля с крыши дома, находящегося на Ратушной площади в Тарту, передает Postimees.

«Увидели с ребенком из окна, как вертолеты зависли над нашим домом», - сказала автор снимков Мария Кильк. Вертолеты некоторое время были на одном месте и возникший от них вихрь снес с крыши кровлю.

ФОТО: Maria Kilk

«Кровля летела с большой скоростью и это действительно чудо, что никто не пострадал», - добавила Кильк. Но грохот взволновал находившихся на Ратушной площади людей.

Кильк сказала, что во внутреннем дворе бара «Pahad Poisid», куда приземлилась кровля, люди ходят постоянно. «Например, работники выносят мусор», - отметила она.

Помимо кровли, на землю приземлились и каменные обломки, которые упали прямо возле Ратушной площади. В связи с этим в полицию позвонили два раза. Насколько известно, никто не пострадал.

ФОТО: Maria Kilk

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