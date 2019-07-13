Видео: выставлен на продажу дом известного криминального авторитета 90-х

Описание объекта, содержащее фотографии и видеоролик, размещено в базе недвижимости ЦИАН. По данным информационного агентства, именно у этого дома Кучин был расстрелян в 1994 году. Риелтор, занимающаяся продажей объекта, сообщила URA.RU, что криминальный авторитет в свое время приобрел готовый дом у первых собственников, а после гибели Кучина его супруга вновь продала дом им. В настоящий момент предложение временно неактуально, отметила агент: владельцам нужно привести в порядок документацию по объекту.

Согласно информации в базе ЦИАН, общая площадь трехэтажного особняка — 311 квадратных метров. Размер участка — пять соток. «Просторный дом для большой дружной семьи. Большие метражи помещений, высокие потолки позволяют легко дышать и радоваться жизни деткам нового хозяина дома», — говорится в объявлении. Цена объекта — 7,5 миллионов рублей, или 105 000 евро.

На снимках видно, что интерьеры особняка оформлены достаточно скромно. В некоторых помещениях отделка полностью отсутствует.