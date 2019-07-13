Заоблачная сумма: Facebook получил максимальный штраф

Федеральная торговая комиссия США одобрила рекордный штраф в размере пяти миллиардов долларов для компании Facebook в рамках дела Cambridge Analytica, сообщает Reuters.
Соглашение одобрили трое из пяти членов комиссии, поэтому в случае положительного решения Минюста США в отношении соглашения, выплата пяти млрд долларов станет самым большим штрафом комиссии за всю историю.
Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.
Напомним, что Федеральная торговая комиссия начала расследование в отношении Facebook в марте прошлого года. Она должна была выяснить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных, после того как Cambridge Analytica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсети.
Глава Facebook Марк Цукерберг в марте 2018 года признал, что соцсеть допустила несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.