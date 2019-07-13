Галерея и видео: на авиабазе Эмари состоялось международное авиашоу

В числе других выступила польская команда аэробатики Orlik, выполняющий фигурные полеты биплан Pitts S-2A Юри Кальюнди, датский истребитель F-16, американские истребитель F-15 и транспортный самолет C-130. На земле можно было увидеть более 25 единиц летной техники, в том числе и самолет НАТО AWACS.

Аэробатика от аэро- и акробатика — демонстрация фигур высшего пилотажа зрителям, может выполняться на разных типах летательных аппаратов (самолет, вертолет, планер, параплан).