Галерея и видео: на авиабазе Эмари состоялось международное авиашоу

В субботу на авиабазе Эмари показали международное авиашоу, посвященное столетию ВВС Эстонии, во время которого можно было увидеть более 30 летательных аппаратов Эстонии и союзников.
В числе других выступила польская команда аэробатики Orlik, выполняющий фигурные полеты биплан Pitts S-2A Юри Кальюнди, датский истребитель F-16, американские истребитель F-15 и транспортный самолет C-130. На земле можно было увидеть более 25 единиц летной техники, в том числе и самолет НАТО AWACS.
Аэробатика от аэро- и акробатика — демонстрация фигур высшего пилотажа зрителям, может выполняться на разных типах летательных аппаратов (самолет, вертолет, планер, параплан).
Авиабаза открыта для посетителей в субботу с 9 до 16 часов. ВВС просят всех посетителей иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Поскольку мероприятия шумные, то нежелательно брать с собой на шоу младенцев, а детей настоятельно рекомендуются снабдить наушниками от шума.