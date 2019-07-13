Столетие ВВС Эстонии: на авиабазе Эмари состоится международное авиашоу

В числе других выступит польская команда аэробатики Orlik, выполняющий фигурные полеты биплан Pitts S-2A Юри Кальюнди, датский истребитель F-16, американские истребитель F-15 и транспортный самолет C-130. На земле можно будет увидеть более 25 единиц летной техники, в том числе и самолет НАТО AWACS.

Авиабаза открыта для посетителей в субботу с 9 до 16 часов. ВВС просят всех посетителей иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Поскольку мероприятия шумные, то нежелательно брать с собой на шоу младенцев, а детей настоятельно рекомендуются снабдить наушниками от шума.