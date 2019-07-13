Сб, 13.07.2019
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Столетие ВВС Эстонии: на авиабазе Эмари состоится международное авиашоу
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Фото иллюстративное.

ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

В субботу на авиабазе Эмари будет показано международное авиашоу, посвященное столетию ВВС Эстонии, во время которого можно будет увидеть более 30 летательных аппаратов Эстонии и союзников.

В числе других выступит польская команда аэробатики Orlik, выполняющий фигурные полеты биплан Pitts S-2A Юри Кальюнди, датский истребитель F-16, американские истребитель F-15 и транспортный самолет C-130. На земле можно будет увидеть более 25 единиц летной техники, в том числе и самолет НАТО AWACS.

Аэробатика - от аэро-и акробатика — демонстрация фигур высшего пилотажа зрителям, может выполняться на разных типах летательных аппаратов (самолет, вертолет, планер, параплан).

Авиабаза открыта для посетителей в субботу с 9 до 16 часов. ВВС просят всех посетителей иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Поскольку мероприятия шумные, то нежелательно брать с собой на шоу младенцев, а детей настоятельно рекомендуются снабдить наушниками от шума.

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