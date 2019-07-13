Курессааре богатеет, и цены на недвижимость повышаются

«Чем богаче предприятия, тем благополучнее жизнь работающих на нем людей, а учитывая трудолюбие островитян, не удивительно, что их продукция и услуги сохраняют очень высокую конкурентоспособность. Активная экономическая жизнь находит отражение также и в ценах на недвижимость, поскольку на Сааремаа становится все больше людей, которые могут позволить себе приобрести жилье в престижном месте и в хорошем состоянии», – сказал Сооман.