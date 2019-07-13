Курессааре богатеет, и цены на недвижимость повышаются

Теперь в Эстонии есть четыре города, в которых квадратный метр квартирной собственности стоит в среднем более 1000 евро. Помимо крупных городов к этому «клубу тысячников» присоединился также и центр Сааремаа – город Курессааре.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что повышение цен в Курессааре не является неожиданным сюрпризом, поскольку Сааремаа – популярное место летнего отдыха. Кроме того, идет в гору развитие местного бизнеса.
«Чем богаче предприятия, тем благополучнее жизнь работающих на нем людей, а учитывая трудолюбие островитян, не удивительно, что их продукция и услуги сохраняют очень высокую конкурентоспособность. Активная экономическая жизнь находит отражение также и в ценах на недвижимость, поскольку на Сааремаа становится все больше людей, которые могут позволить себе приобрести жилье в престижном месте и в хорошем состоянии», – сказал Сооман.