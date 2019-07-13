Юрист: в чем главные проблемы квартирных товариществ и как они влияют на жизнь и быт членов КТ

В квартирных товариществах возникают споры в связи с управлением совместным имуществом, в первую очередь, имуществом, которое находится в долевой собственности. Одной из специфических форм долевой и совместной собственности является квартирная собственность, правовые нормы относительно которой можно найти в Законе о квартирной собственности и квартирных товариществах, действующем с 01.01.2018 г.

Этот закон также регулирует отношения к собственности между проживающими в жилых домах собственниками квартир. На этой почве возникают споры в связи с управлением совместным имуществом. Многим непонятна грань между сферой ответственности квартирного товарищества и сферой ответственности собственников квартир.

Не выполняется положение, по которому закон предусматривает необходимость большинства голосов собственников на общем собрании, и должным образом не принимается план хозяйственной деятельности и не утверждается годовой отчет. Также люди не знают границ ответственности нового собственника по обязательствам предыдущего собственника квартиры, приобретенной на аукционе, если обязательства были взысканы.

Неизвестно, кто должен отвечать за недостатки системы отопления или причиненный третьему лицу ущерб; также, какая ставка пени применяется в случае просрочки с уплатой хозяйственных расходов и порядок поступлений в случае недостаточных платежей; какова ответственность члена правления. Случается, что от квартирных собственников требуют нести расходы, не утвержденных большинством голосов на общем собрании.

Если в товариществе не умеют разделять ответственность товарищества и квартирных собственников, это выливается в губительные последствия, в первую очередь, для квартирных собственников, которые не знают о своих обоснованных правах и обязанностях, а также о праве требования.