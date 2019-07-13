Сб, 13.07.2019
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Видео: здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

ФОТО: Пресс-служба Нацполиции Украины.

В Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала 112 Украина. 

Украинская полиция сообщила, что около четырех утра правоохранительные органы получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева, передает Korrespondent.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет, полиция открыла уголовное производство.

Как уточняет издание Информатор, ночью два человека подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

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