Видео: здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

Украинская полиция сообщила, что около четырех утра правоохранительные органы получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева, передает Korrespondent.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет, полиция открыла уголовное производство.