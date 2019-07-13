Видео: здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

В Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала 112 Украина.
Украинская полиция сообщила, что около четырех утра правоохранительные органы получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева, передает Korrespondent.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет, полиция открыла уголовное производство.
Как уточняет издание Информатор, ночью два человека подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.