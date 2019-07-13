"Рассказ служанки" глазами ученых. Ждет ли нас возврат к патриархату?

Таков конфликт, который лежит в основе сериала. Так совпало, что это и один из основных социальных конфликтов нашего времени. Давайте посмотрим, в каких категориях авторы сериала его отразили.

"Слоеный пирог"

В России нормы гендерных взаимоотношений причудливо смешаны, отмечает в беседе с Би-би-си координатор программы "Гендерные исследования" Европейского университета в Санкт-Петербурге Анна Темкина.

"Это своего рода "слоеный пирог": правовая эмансипация женщин произошла более 100 лет назад, но патриархатные нормы сохраняются во многих сферах, в семье, в сфере сексуальности и других. В некоторых сферах они усливаются: в 2010-х легитимируется идеология против абортов, гомосексуалов, за традиционную семью. Утверждается, что мужчины и женщины не равны, у них разное предназначение", - говорит она.

В то же время в профессиональной сфере или в сфере воспитания детей есть движение в сторону равноправия, отмечает исследовательница. В результате разные нормы отношения к женщинам перемешиваются.

"Эти процессы происходят практически одновременно. Так и получается "слоеный пирог" в гендерных отношениях в целом - на практике постоянно комбинируются разные нормы, в зависимости не только от социального слоя или поколения, но и конкретной ситуации", - говорит Анна Темкина.

Виктимность и агентность

"Консервативный поворот везде в мире - это усиление патриархата, потенциальное - а иногда вполне реальное - ухудшение положения женщин или иных уязвимых гендерных групп", - считает Темкина.

"Положение жертвы в современных условиях сложное. Не так давно это широко проявилось в публичном дискурсе - молчавшие и невидимые жертвы насилия получили голос, в частности, в рамках движения #MeToo".

Женщины в обществе, где нет сильной феминистской традиции, лишаются агентности, или agency, то есть возможности самостоятельно действовать.

"У женщины, в частности, изымается возможность контроля своей сексуальности, репродуктивных практик и решений. И это происходит далеко не только в антиутопиях или абстрактных лозунгах", - говорит Темкина.

Механизм лишения агентности построен на табу - запрете на обсуждение ряда тем.

"Мы нередко лишены agency в совершенно конкретных ситуациях, например, при взаимодействии с системой здравоохранения, при рутинном посещении, например, гинеколога. Всегда есть опасность, что тебе доставят страдания грубостью, непониманием, морализаторством - даже в коммерческом секторе", - рассказывает ученая.

"Мои коллеги-мужчины были поражены, когда я рассказала, как грубо общалась с женщинами врач-гинеколог на профессиональном осмотре - они этого не знали, не могли даже предположить, ведь говорить об этом не принято, стыдно и неуместно. Молчание и стыд - достаточно эффективные механизмы контроля".

Адаптация

В третьем сезоне сериала главная героиня, Фредова, меняет отношения с ультрапатриархальным миром. От открытого сопротивления она переходит к адаптации.