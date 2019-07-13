Паэт: поставка оружия в Турцию из России обострит отношения с НАТО

Депутат Европарламента Урмас Паэт высказался о системе противовоздушной обороны, которую Турция получила от России в пятницу, что такие вооруженные поставки обострили отношения с НАТО, передает BNS.
«Турция с 80-миллионным населением является важным союзником в НАТО. Плохая новость сегодня состоит в том, что Турция получила первую партию системы противовоздушной обороны S-400 из России », - написал Паэт в социальных сетях в пятницу.
«Турецкий шаг закупить у России системы ПВО укрепил отношения с США и другими союзниками по НАТО. Вопрос заключается как в политическом выборе, так и в совместимости систем оружия», - добавил Паэт.
Само НАТО выразило обеспокоенность решением Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, первая партия которых поступила в пятницу. А именно, российская система несовместима с вооружением союзников, в том числе с американским F-35. Но совместимость вооруженных сил принципиально важна для операций и миссий НАТО.
США опасаются, что, если член НАТО, Турция, интегрирует S-400 в свою оборонительную систему, это поставит под угрозу конфиденциальные данные для нового поколения истребителей F-35, которые могут просочиться к русским.