Паэт: поставка оружия в Турцию из России обострит отношения с НАТО

«Турция с 80-миллионным населением является важным союзником в НАТО. Плохая новость сегодня состоит в том, что Турция получила первую партию системы противовоздушной обороны S-400 из России », - написал Паэт в социальных сетях в пятницу.

«Турецкий шаг закупить у России системы ПВО укрепил отношения с США и другими союзниками по НАТО. Вопрос заключается как в политическом выборе, так и в совместимости систем оружия», - добавил Паэт.

Само НАТО выразило обеспокоенность решением Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, первая партия которых поступила в пятницу. А именно, российская система несовместима с вооружением союзников, в том числе с американским F-35. Но совместимость вооруженных сил принципиально важна для операций и миссий НАТО.