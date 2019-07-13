Как иголка в стоге стена: женщина пошла в лес и оказалась в ловушке, на помощь бросились полицейские и добровольцы

Чтобы уточнить поисковую зону на новой территории, надо было найти водителя автобуса, который ехал утром из Пярну в Соометса и предположительно последний видел разыскиваемую. Местный участковый Райно Ленсмент начал искать водителя, в то же время поисковые группы стали пополняться новыми людьми и стражами правопорядка.

К счастью, водитель вспомнил точно, на какой остановке соответствующая описанию женщина выходила. Люди вновь расселись по машинам, чтобы добраться до того места и приступить к поискам.

В 22.03 живая цепь из людей была готова приступить к поискам: таким способом надежнее всего найти потерявшегося в лесу человека. Дрон был готов вести поиски с воздуха, поисковые собаки были еще в пути.

Для поисков человека люди выстраиваются в цепочку. ФОТО: SA Kadunud

Но сюрпризы в тот вечер не хотели прекращаться. Стражи правопорядка на всякий случай пошли к жителям ближайшего хутора, чтобы узнать, не видели ли они потерявшуюся женщину. Вышедший из дома мужчина ответил, что только полчаса назад в их двор забрела женщина с фотоаппаратом, которая заблудилась в лесу. Дочь владельца хутора как раз по пути в Пярну, чтобы довезти даму до дому. По фотографии владелец хутора предположил, что это может быть та самая женщина.

Но ликовать еще было рано, надо было установить личность этой дамы.

Сын пропавшей еще ехал в Пярну, чтобы вместо матери помочь прикованной к постели бабушке. Один из добровольцев позвонил ему, чтобы узнать, не вернулась ли мать домой. По голосу сына было слышно, что пока у него нет хороших новостей, но чуть позже голос наполнился надеждой. «Подождите, хлопнула дверь подъезда, кто-то идет», - сказал он. Через пять секунд в телефоне раздалось радостное приветствие.

«Меня успокоило то, что я не один со своей бедой и чужие люди хотят помочь. Когда мама открыла дверь, почувствовал облегчение, быть в неведении ужасно», - рассказал о пережитом сын, его быстрое решение попросить помощи было единственно правильным.

Руководящая поисками Дрейманн призывает людей обращаться в полицию. «Если вы волнуетесь за близких или знакомых, следует незамедлительно звонить по номеру 112. Если вы сами не можете найти дорогу из леса, сохраняйте спокойствие, оглянитесь вокруг и прислушайтесь: может, что-то покажется знакомым или раздастся шум автомобиля. Заблудиться не стыдно, наберите 112 и дайте знать о себе, этот номер работает и за пределами зоны распространения».

В 22.20 поиски были завершены. На помощь приехали 36 человек: 12 полицейских и 24 добровольца OPEROG (SA Kadunud), которые приехали в Пярнумаа из Вырумаа, Тартумаа и Таллинна. Еще минимум шестерых развернули по дороге.

К поискам на местности привлекают собак, которые прошли специальное обучение. ФОТО: SA Kadunud

«Подобный поиск с минимальной изначальной информацией — один из самых тяжелых, поскольку неизвестно место, откуда стартовал заблудившийся на местности человек, его одежда, время и что именно человек там собирал. Поскольку место поиска было настолько масштабное (все Соомаа или Соометса), можно сказать, что на самом деле зоны поиска и не было», - сказал Рюйтель, которые уже десять лет занимается поисками пропавших людей. Он отметил, что на этот раз была хорошо налажена коммуникация с близкими, с дежурными полицейскими в Пярну и Вильянди, а также стражами правопорядка на месте.