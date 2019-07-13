Как иголка в стоге стена: женщина пошла в лес и оказалась в ловушке, на помощь бросились полицейские и добровольцы

В понедельник в 18.23 руководителю SA Kadunud Ааре Рюйтелю позвонил мужчина, который беспокоился о заблудившейся в лесу Пярнумаа матери, пишет Pärnu Postimees.
Молодой человек был на работе в Таллинне, когда около 15 часов ему позвонила мать и сообщила, что не может выйти из леса, поскольку из-за града и дождя она больше не ориентируется на местности.
Связь прерывалась и мать прерывисто дышала. До сына доносились отдельные слова: «дождь», «лес» и «Соомаа». Сын попытался перезвонить матери, но ничего не вышло: телефон был отключен, на СМС ответа не было. Рюйтель посоветовал взволнованному сыну сразу сообщить о случившемся в полицию, поскольку позиционирование телефона важный момент в случае, если точное местонахождение человека неизвестно.
В 18.49 сообщение о спасающей жизнь поисковой операции (это значит, что человек только пропал и надежда найти его живым сохраняется пять суток) поступило в штаб оперативной поисковой группы OPEROG и группам в Пярнумаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа. Информация открыто распространялась на странице OPEROG в Facebook и через СМС. Те, кто мог принять участие, направились в сторону Рийза.
Каждая минута была на счету, поскольку в темноте искать невозможно. Доброволец OPEROG Райн Янес увидел сообщение о поисках, когда ехал с работы домой. Янес с трехлетним стажем в поисках был готов за полчаса — рюкзак со всем необходимым для поисков был дома наготове. «Для поисков пропавшего или потерявшегося человека на самом деле достаточно желания», - говорит спешащий на помощь людям по всей Эстонии Янес.
«Умение читать карты не будет лишним, но это не определяющее, важнее быть внимательным и уметь работать в команде. Двигаться по одной линии и выполнять команды руководителя цепочки, в пройденной зоне нельзя ничего упускать из виду».
В 19.30, всего через 40 минут после распространения сообщения первые добровольцы прибыли на автобусную остановку «Рийза». Друг за другом появлялись добровольцы из Пярну, Синди, Вильянди и Соомаа.
«Скорость реагирования было очень хорошей: час и семь минут понадобилось после звонка на круглосуточный телефон SA Kadunud, чтобы первая поисковая группа была готова идти на местном в Соомаа», - сказал основатель и руководитель организации Рюйтель позже, когда подводит итоги поисковой операции.
По словам приехавшей на место участковому полицейскому Ляэнеской префектуры Пирет Дрейманн, полиция получила сообщение о потерявшейся в лесу в Пярнумаа женщине в 19.24. Но поскольку парк Соомаа большой и зацепок нет, пришлось ждать результатов позиционирования, но на это потребовалось время. Опытный полицейский Дрейманн связалась с местными охотниками, поскольку они знают местные леса и дорожки.
Результаты позиционирования привели всех в шок — 52-летняя женщина находилась в почти 60 километрах от них в районе Выйсте. Сын признал, что мать в разговоре могла сказать «Соометса». Хорошо, что поспешившие на помощь люди еще не зашли в лес.
Не теряя времени, автоколонна направилась из Соомаа в сторону Выйсте. Местом сбора стала бывшая заправка Уулу.
Чтобы уточнить поисковую зону на новой территории, надо было найти водителя автобуса, который ехал утром из Пярну в Соометса и предположительно последний видел разыскиваемую. Местный участковый Райно Ленсмент начал искать водителя, в то же время поисковые группы стали пополняться новыми людьми и стражами правопорядка.
К счастью, водитель вспомнил точно, на какой остановке соответствующая описанию женщина выходила. Люди вновь расселись по машинам, чтобы добраться до того места и приступить к поискам.
В 22.03 живая цепь из людей была готова приступить к поискам: таким способом надежнее всего найти потерявшегося в лесу человека. Дрон был готов вести поиски с воздуха, поисковые собаки были еще в пути.
Но сюрпризы в тот вечер не хотели прекращаться. Стражи правопорядка на всякий случай пошли к жителям ближайшего хутора, чтобы узнать, не видели ли они потерявшуюся женщину. Вышедший из дома мужчина ответил, что только полчаса назад в их двор забрела женщина с фотоаппаратом, которая заблудилась в лесу. Дочь владельца хутора как раз по пути в Пярну, чтобы довезти даму до дому. По фотографии владелец хутора предположил, что это может быть та самая женщина.
Но ликовать еще было рано, надо было установить личность этой дамы.
Сын пропавшей еще ехал в Пярну, чтобы вместо матери помочь прикованной к постели бабушке. Один из добровольцев позвонил ему, чтобы узнать, не вернулась ли мать домой. По голосу сына было слышно, что пока у него нет хороших новостей, но чуть позже голос наполнился надеждой. «Подождите, хлопнула дверь подъезда, кто-то идет», - сказал он. Через пять секунд в телефоне раздалось радостное приветствие.
«Меня успокоило то, что я не один со своей бедой и чужие люди хотят помочь. Когда мама открыла дверь, почувствовал облегчение, быть в неведении ужасно», - рассказал о пережитом сын, его быстрое решение попросить помощи было единственно правильным.
Руководящая поисками Дрейманн призывает людей обращаться в полицию. «Если вы волнуетесь за близких или знакомых, следует незамедлительно звонить по номеру 112. Если вы сами не можете найти дорогу из леса, сохраняйте спокойствие, оглянитесь вокруг и прислушайтесь: может, что-то покажется знакомым или раздастся шум автомобиля. Заблудиться не стыдно, наберите 112 и дайте знать о себе, этот номер работает и за пределами зоны распространения».
В 22.20 поиски были завершены. На помощь приехали 36 человек: 12 полицейских и 24 добровольца OPEROG (SA Kadunud), которые приехали в Пярнумаа из Вырумаа, Тартумаа и Таллинна. Еще минимум шестерых развернули по дороге.
«Подобный поиск с минимальной изначальной информацией — один из самых тяжелых, поскольку неизвестно место, откуда стартовал заблудившийся на местности человек, его одежда, время и что именно человек там собирал. Поскольку место поиска было настолько масштабное (все Соомаа или Соометса), можно сказать, что на самом деле зоны поиска и не было», - сказал Рюйтель, которые уже десять лет занимается поисками пропавших людей. Он отметил, что на этот раз была хорошо налажена коммуникация с близкими, с дежурными полицейскими в Пярну и Вильянди, а также стражами правопорядка на месте.
Как Рюйтель, так и Дрейманн подчеркнули, что для похода в лес надо полностью зарядить телефон и сообщить близким, куда вы именно идете и когда планируете вернуться.