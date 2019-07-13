В Таллинне и Вильнюсе цены на горючее выросли, в Риге не изменились

Дороже всего бензин на этой неделе стоил в Таллинне, далее следует Рига, а самая низкая цена на бензин по-прежнему сохраняется в Вильнюсе. Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте дизельного топлива.

Цена на горючее на автозаправочных станциях "Circle K" в Риге уже вторую неделю подряд составляет 1,284 евро за литр бензина 95-й марки, 1,194 евро - за литр дизельного топлива.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 1,7% до 1,175 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 0,9% до 1,075 евро за литр.

В Таллинне на заправочных станциях "Circle K" цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо увеличились на 1,7% - до 1,341 евро и 1,311 евро за литр соответственно.