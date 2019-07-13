Узнайте, как сделать гостиную уютнее

Несколько любопытных идей, с помощью которых можно придать вашей гостиной более уютный вид, предлагает портал Kodustiil.
Добавьте света
Если в вашей просторной гостиной большие окна, не зашторивайте их плотными занавесками, пусть в комнату проникает как можно больше света. Избегайте плотных темных штор.
Постелите на пол большой ковер
Большой ковер сделает комнату визуально больше, а оригинальный рисунок придаст очарования.
Удобство прежде всего
Гостиная - место, где после рабочего дня собирается вся семья, чтобы общаться и отдыхать. Не загромождайте гостиную лишними вещами.
Используйте высокие потолки
Если в вашей гостиной высокие потолки, проявите смекалку и используйте их по полной программе. Например, повесьте карнизы для штор под самый потолок и поклейте пестрые обои.
Покрасьте стены в белый цвет
Не секрет, что белые стены делают комнату еще светлее и просторнее. К тому же мебель на фоне белых стен смотрится еще более выигрышно.
Украсьте стены картинами
Красивые картины, постеры или большие фотографии придадут вашей гостиной особенно стильный вид.