Узнайте, как сделать гостиную уютнее

Добавьте света

Если в вашей просторной гостиной большие окна, не зашторивайте их плотными занавесками, пусть в комнату проникает как можно больше света. Избегайте плотных темных штор.

Постелите на пол большой ковер

Большой ковер сделает комнату визуально больше, а оригинальный рисунок придаст очарования.

Удобство прежде всего

Гостиная - место, где после рабочего дня собирается вся семья, чтобы общаться и отдыхать. Не загромождайте гостиную лишними вещами.

Используйте высокие потолки

Если в вашей гостиной высокие потолки, проявите смекалку и используйте их по полной программе. Например, повесьте карнизы для штор под самый потолок и поклейте пестрые обои.

Покрасьте стены в белый цвет

Не секрет, что белые стены делают комнату еще светлее и просторнее. К тому же мебель на фоне белых стен смотрится еще более выигрышно.

Украсьте стены картинами