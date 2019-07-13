Сб, 13.07.2019
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Узнайте, как сделать гостиную уютнее

ФОТО: pexels.com

Несколько любопытных идей, с помощью которых можно придать вашей гостиной более уютный вид, предлагает портал Kodustiil.

Добавьте света

Если в вашей просторной гостиной большие окна, не зашторивайте их плотными занавесками, пусть в комнату проникает как можно больше света. Избегайте плотных темных штор. 

Постелите на пол большой ковер

Большой ковер сделает комнату визуально больше, а оригинальный рисунок придаст очарования. 

Удобство прежде всего

Гостиная - место, где после рабочего дня собирается вся семья, чтобы общаться и отдыхать. Не загромождайте гостиную лишними вещами. 

Используйте высокие потолки

Если в вашей гостиной высокие потолки, проявите смекалку и используйте их по полной программе. Например, повесьте карнизы для штор под самый потолок и поклейте пестрые обои. 

Покрасьте стены в белый цвет

Не секрет, что белые стены делают комнату еще светлее и просторнее. К тому же мебель на фоне белых стен смотрится еще более выигрышно. 

Украсьте стены картинами

Красивые картины, постеры или большие фотографии придадут вашей гостиной особенно стильный вид. 

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