Откройте окно: воздух в вашей квартире грязнее, чем на улице

Немногие знают что даже в городской среде воздух в закрытых внутренних помещениях может быть более загрязненным, чем во дворе, и их необходимо ежедневно проветривать.
Член правления Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам сказал, что даже самая современная вентиляционная система не сможет заменить открытых окон. «Вентиляционные системы спроектированы в соответствии с так называемой стандартизированной моделью эксплуатации, смонтированы с использованием преимущественно самого дешевого оборудования и отрегулированы в то время, когда помещения еще не обставлены. Я еще не встречал ни одного стиля жизни, на 100% соответствующего стандарту», – признался он.
«Окна можно было бы держать открытыми, по меньшей мере, один раз в день в течение не менее пяти минут. Однако рекомендуется повторять эту процедуру гораздо чаще», – сказал Удам.
По его словам, согласно исследованию, проведенному Агентством по охране окружающей среды США, загрязненность внутреннего воздуха в закрытых помещениях также является одним из важнейших факторов, вызывающих проблемы со здоровьем.
«Загрязнение воздуха создают краски, мебель, пыль, дезодоранты, моющие средства и сотни прочих различных бытовых средств, о влиянии которых мы не имеем ни малейшего понятия, а вот воздух на улице перед домом может быть существенно более качественным, причем даже в интенсивной городской среде», – объяснил Удам.
«Независимо от того, тепло или холодно на улице, проветривайте комнаты как можно чаще, и ваш организм отблагодарит вас», – посоветовал он.