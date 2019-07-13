Конфликт между соседями привел к жестокому ритуалу? Черного кота насквозь пронзили колом

На один один металлический пограничный столб был насажен черный кот: труба пронзала все тело животного. Вентонен прислала в редакцию и фотографии, но мы не можем их опубликовать, поскольку зрелище слишком шокирующее.

Кота на заборе Вентонен обнаружила на следующий день после Ивановой ночи. Она подозревает, что с помощью черной кошки было совершенно какое-то колдовство, поскольку она прочитала, что день солнцестояния - лучшее время для такой магии.

Вентонен признает, что у нее нет ни одного доказательства, что кто-то из соседей это сделал, но ей также трудно поверить, что какой-то чужой человек пришел на спорную границу и стал протыкать кота с помощью куска трубы.

Вентонен произошедшее вывело из себя, поскольку если человек способен так поступить с мертвым котом, никогда не знаешь, каким будет его следующий шаг.

Оливер Перли сказал Järva Teataja, что у их семьи нет никакой ссоры с соседями. Но есть спор о границе, что создает неудобства.

Перли объясняет, что поскольку раньше у дома на улице Койдула, 45 было два владельца и две недвижимости, они решили перемерить участок. Хотя соседи не признали результаты их измерений, по словам Перли, у них есть даже свидетельство Земельного департамента, что новая граница находится на правильном месте.

В 1990-х года тогдашний владелец Койдула, 47 просто построил надворную постройку, зайдя на 29 сантиметров участка Койдула, 25.

Он добавил, что спор на самом деле идет вокруг одного участка земли в 1,6 квадратных метров. Перли заверил, что они понимают, что соседи не могут отодвинуть надворную постройку, а сносить здание они не требуют. Просто хотят между двумя участками построить забор. Он сказал, что с соседями говорили и переписывались, но достичь соглашения в вопросе границы не удалось. Если соседка не признает границу, Перли может обратиться в суд, поскольку в обвинениях друг друга нет пользы.

То, что в Иванову ночь произошло на улицу Койдула, заставило беспокоиться и самого Перли. Как и Вентонен, он признал, что пока нет фотографий или видео тех, кто это сделал с котом, нельзя ни на кого показывать пальцем, но ему сложно понять, почему какой-то человек на чужой земле так поступил с животным. Перли верит, что речь идет о каком-то послании. И его заставляет это волноваться, поскольку не знаешь, что взбредет такому человеку в голову в следующий раз.

Представитель Пайдеского отделения полиции Мерле Нурмсалу сказала, что в полицию 25 июня поступило сообщение, что в Тюри на границе двух участков на колу нашли мертвую кошку. «Отправившийся на место происшествия специалист по окружающей среде установил, что животное умерло до того, как его пронзили колом», - сказала она, добавив, что в связи со случившемся было начато производство о проступке.

Нурмсалу сказала, что полиция также в курсе о вопросах в связи с границей между двумя владельцами участков. «Мы попросили их для решения спора обратиться в гражданский суд», - сказала она.