Конфликт между соседями привел к жестокому ритуалу? Черного кота насквозь пронзили колом

В спокойном городе Тюри ссора между соседями зашла так далеко, что одна сторона конфликта верит, что проткнутый колом черный кот стал частью магического ритуала, пишет Järva Teataja.
Четыре года назад тогда проживающая в Канаде Мерит Вентонен в интернете увидела объявление о продаже дома на улице Койдула, 47 в Тюри. Тихая улица в дачном пригороде, большой сад. Построенный в 1928 году дом был красивым, хотя нуждался в ремонте. Все это так понравилось Вентонен, что она попросила тетю Лийви Кивис его купить.
Когда Вентонен приехала в Тюри посмотреть на свой будущий дом, все по-прежнему было в розовом цвете. В соседнем доме на Койдула, 45 жили две семьи, одна пожилая дама и мужчина, который любил прикладываться к бутылке. С соседями проблем не было. Каждый занимался своими делами.
Через несколько лет старики покинули дом на Койдула, 45 и он был выставлен на продажу. Дом приобрела семья Перли: мать Криста и ее взрослые сыновья Силвер и Оливер. Живущий в Таллинне Оливер Перли мечтает, что когда-нибудь устанет от нервной столицы и приедет в тихий спокойный город наслаждаться жизнью.
Мерит Вентонен говорит, что ссора началась, когда она обнаружила, что соседи убрали находившуюся на границе двух участков живую изгородь из сирени. По словам Вентонен, речь идет не просто о сирени, а посаженной еще во времена первой республики белой сирени. Одним словом, настоящее украшение сада.
Когда Вентонен отправилась к Перли спросить, почему они так сделали, она была еще больше удивлена.
Соседи заказали работы по измерению участка и, по их данным, живая изгородь из сирени находилась на их земле. Еще интереснее то, что измерения показали, что часть надворной постройки Вентонен также находится на земле соседей.
Вентонен убеждена, что осуществляющий замеры ошибся, поскольку как может быть, что люди в этих домах жили почти сто лет и всегда знали, где начинается один участок и заканчивается другой, но теперь вдруг граница так далеко передвинулась, что даже часть надворной постройки находится на земле соседей. Никто не начнет строить дом так, что часть фундамента окажется на земле соседей.
Поскольку соседи не признали своей вины, Вентонен еще несколько лет назад ходила в полицию из-за вырубки изгороди. По ее словам, там она помощи не получила, поскольку следователь объяснил ей, что сосед просто хотел привести в порядок участок.
За все это время Вентонен успела попросить помощи у нескольких учреждений, говорила с соседями. В вопросе границы достичь соглашения не удалось.
Вентонен говорит, что все это так ее измотало, что она даже хотела отказаться от своей мечты и продать красивый дом в спокойном городе Тюри.
Вентонен, которая сейчас уже живет не в Канаде, а в Голландии, несколько недель назад гостила на родина и поехала в свой дом в Тюри.
То, что ее там ждало, оказалось гораздо хуже, чем вырубленная несколько лет назад сирень.
На один один металлический пограничный столб был насажен черный кот: труба пронзала все тело животного. Вентонен прислала в редакцию и фотографии, но мы не можем их опубликовать, поскольку зрелище слишком шокирующее.
Кота на заборе Вентонен обнаружила на следующий день после Ивановой ночи. Она подозревает, что с помощью черной кошки было совершенно какое-то колдовство, поскольку она прочитала, что день солнцестояния - лучшее время для такой магии.
Вентонен признает, что у нее нет ни одного доказательства, что кто-то из соседей это сделал, но ей также трудно поверить, что какой-то чужой человек пришел на спорную границу и стал протыкать кота с помощью куска трубы.
Вентонен произошедшее вывело из себя, поскольку если человек способен так поступить с мертвым котом, никогда не знаешь, каким будет его следующий шаг.
Оливер Перли сказал Järva Teataja, что у их семьи нет никакой ссоры с соседями. Но есть спор о границе, что создает неудобства.
Перли объясняет, что поскольку раньше у дома на улице Койдула, 45 было два владельца и две недвижимости, они решили перемерить участок. Хотя соседи не признали результаты их измерений, по словам Перли, у них есть даже свидетельство Земельного департамента, что новая граница находится на правильном месте.
В 1990-х года тогдашний владелец Койдула, 47 просто построил надворную постройку, зайдя на 29 сантиметров участка Койдула, 25.
Он добавил, что спор на самом деле идет вокруг одного участка земли в 1,6 квадратных метров. Перли заверил, что они понимают, что соседи не могут отодвинуть надворную постройку, а сносить здание они не требуют. Просто хотят между двумя участками построить забор. Он сказал, что с соседями говорили и переписывались, но достичь соглашения в вопросе границы не удалось. Если соседка не признает границу, Перли может обратиться в суд, поскольку в обвинениях друг друга нет пользы.
То, что в Иванову ночь произошло на улицу Койдула, заставило беспокоиться и самого Перли. Как и Вентонен, он признал, что пока нет фотографий или видео тех, кто это сделал с котом, нельзя ни на кого показывать пальцем, но ему сложно понять, почему какой-то человек на чужой земле так поступил с животным. Перли верит, что речь идет о каком-то послании. И его заставляет это волноваться, поскольку не знаешь, что взбредет такому человеку в голову в следующий раз.
Представитель Пайдеского отделения полиции Мерле Нурмсалу сказала, что в полицию 25 июня поступило сообщение, что в Тюри на границе двух участков на колу нашли мертвую кошку. «Отправившийся на место происшествия специалист по окружающей среде установил, что животное умерло до того, как его пронзили колом», - сказала она, добавив, что в связи со случившемся было начато производство о проступке.
Нурмсалу сказала, что полиция также в курсе о вопросах в связи с границей между двумя владельцами участков. «Мы попросили их для решения спора обратиться в гражданский суд», - сказала она.
Руководитель экономического отдела волосной управы Тюри Урмас Купп сказал, что и раньше случалось, что соседи не могли договориться в вопросах границы, но так далеко, что находили мертвую кошку, раньше не заходили. Купп объяснил, что хотя данный спор возник в волости Тюри, волостная управа не может прийти и сказать, где точно проходит граница, это спор между двумя собственниками. Купп также порекомендовал соседям обратиться в суд.