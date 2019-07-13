Эстонский врач на военной миссии: за день тратится столько же крови, сколько за год в пятимиллионной стране Европы

«За неделю приходилось справляться примерно с 300-400 пациентами в очень тяжелом состоянии, 95 процентов из которых выжили. В среднем, раз в день некоторые пациенты покидали этот бренный мир и их отправляли в местную часовню. В такой больнице в день расходуется столько же крови, сколько, например, в Шотландии с ее пятью миллионами жителей в течение года», - поделился впечатлениями Кыргвеэ в блоге выпускников Тартуского университета, на который ссылается Postimees Tervis.