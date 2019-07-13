Маньяк-душитель отправлен на психиатрическую экспертизу после четвертого убийства

Суд считает, что есть основания прояснить, как особенности личности Пенттиля повлияли на его способность контролировать свое поведение, передает Yle.

Пенттиля обвиняют в убийстве 52-летней женщины. Согласно обвинению, он жестоко задушил жертву, используя в том числе кожаный ремень и колготки.

Ранее уездный суд приговорил Пенттиля к пожизненному заключению.

Это не первое тюремное заключение Пенттиля – ранее он был осужден за три убийства с отягчающими обстоятельствами.

Самый опасный преступник Финляндии

Микаэля Пенттиля называют самым опасным преступником Финляндии. Первой жертвой уроженца Оулу Юкки Линдхольма, который позже сменил имя на Микаэль Пенттиля, стала в 1985 году его собственная мать. Она, по его словам, слишком много ворчала, чем и разгневала сына. Тогда доказать вину 20-летнего парня следователи не смогли, и Майкл избежал наказания.

Годом позже Пенттиля заманил в свою квартиру двух 12-летних девочек. Одну из них он задушил, вторую изнасиловал и тоже пытался задушить, но жертве удалось убежать.

Микаэля поймали. В ходе следствия он сознался и в убийстве матери. Мужчине дали семь лет тюрьмы, но уже в 1992 году Пенттиля досрочно освободили. В следующем году Микаэль задушил кожаным ремнем знакомую в квартире своей бабушки, за что получил наказание сроком 15 лет.