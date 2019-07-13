Маньяк-душитель отправлен на психиатрическую экспертизу после четвертого убийства

Надворный суд Хельсинки отправил Микаеля Пенттиля, известного как серийного душителя, на психиатрическую экспертизу.
Суд считает, что есть основания прояснить, как особенности личности Пенттиля повлияли на его способность контролировать свое поведение, передает Yle.
Пенттиля обвиняют в убийстве 52-летней женщины. Согласно обвинению, он жестоко задушил жертву, используя в том числе кожаный ремень и колготки.
Ранее уездный суд приговорил Пенттиля к пожизненному заключению.
Это не первое тюремное заключение Пенттиля – ранее он был осужден за три убийства с отягчающими обстоятельствами.
Самый опасный преступник Финляндии
Микаэля Пенттиля называют самым опасным преступником Финляндии. Первой жертвой уроженца Оулу Юкки Линдхольма, который позже сменил имя на Микаэль Пенттиля, стала в 1985 году его собственная мать. Она, по его словам, слишком много ворчала, чем и разгневала сына. Тогда доказать вину 20-летнего парня следователи не смогли, и Майкл избежал наказания.
Годом позже Пенттиля заманил в свою квартиру двух 12-летних девочек. Одну из них он задушил, вторую изнасиловал и тоже пытался задушить, но жертве удалось убежать.
Микаэля поймали. В ходе следствия он сознался и в убийстве матери. Мужчине дали семь лет тюрьмы, но уже в 1992 году Пенттиля досрочно освободили. В следующем году Микаэль задушил кожаным ремнем знакомую в квартире своей бабушки, за что получил наказание сроком 15 лет.
Освободившись, Пенттиля пытался задушить женщину, которую привел домой из бара, а затем - вызванных на дом массажистку и уборщицу. В 2012 году душителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, попытке причинения тяжкого вреда здоровью, изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы. Микаэля приговорили к четырем годам лишения свободы. Новый срок маньяк отсидел полностью. Он вышел на свободу в декабре 2016. Уже через месяц после этого, согласно заключению суда, Пенттиля начал планировать нападение на девушку, которую он приглашал на свидание.