В Ляэне-Вирумаа пострадали пьяный водитель мопеда и мотоциклистка

В пятницу после обеда в Тамсалу на Пайдеском шоссе 23-летний мужчина на мопеде Orion без водительских прав и в алкогольном опьянении съехал с дороги и врезался в столб электропередачи. Водителя доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

Также в пятницу в Ляэне-Вирумаа произошла еще одна авария, когда в 18.15 в волости Раквере на перекрестке шоссе Раквере-Хальяла и шоссе Ванамыйза-Вельтси-Пяйде 33-летняя женщина на мотоцикле Kawasaki врезалась сзади в остановившийся на перекрестке легковой автомобиль Citroen C5, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Мотоциклистку доставили в Ида-Вирускую Центральную больницу.