Starbucks перестанет продавать газеты

Мы всегда анализируем то, что именно предлагаем нашим потребителям, и вносим изменения в ассортимент в зависимости от меняющегося вкуса клиентов, — приводит телекомпания CNN заявление пресс-службы сети, передает News.ru.

Эти сокращения касаются 8,6 тысячи заведений, которые принадлежат Starbucks на территории Соединённых Штатов.

На решение сети кофеен уже отреагировала газета The New York Times:

Мы уверены, что у наших читателей не возникнет сложностей с поиском экземпляров The New York Times в любой округе.

Это не первое сужение ассортимента товара. В 2015 году компания перестала торговать компакт-дисками, а недавно приступила к сокращению выпуска фирменных кружек.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2018−2019 финансового года, который завершился 30 декабря, крупнейшая сеть кофеен Starbucks заработала в три раза меньше, чем год назад.

По словам президента компании Кевина Джонсона, чистая прибыль составила $760,6 млн. Кроме того, за этот период открылась 541 новая кофейня против 700 за тот же промежуток времени в прошлом году.