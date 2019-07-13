Фото: министр обороны Эстонии встретился с начальником штаба ВВС США

Собеседники обсудили безопасность региона Балтийского моря, сотрудничество в сфере обороны и ситуацию международной безопасности.

После полудня генерал Гольдфейн встретился с командованием Сил обороны и посетил авиабазу Эмари, сообщила в субботу BNS пресс-служба Минобороны.

„Присутствие США в регионе Балтийского моря имеет крайне важный эффект сдерживания, поэтому я должен поблагодарить ВВС США за активное участие в проводящихся в Эстонии учениях“,- сказал министр Луйк.

На встрече в Министерстве обороны собеседники подтвердили, что для укрепления воздушной защиты Эстонии ключевое значение имеет сотрудничество между собой стран побережья Балтийского моря и интегрированность различных оборонных систем. Поэтому США вносят обширные инвестиции и в авиабазу Эмари, чтобы в случае кризиса здесь было бы возможно принимать авиасредства союзников.

Генерал Гольдфейн подтвердил твердую приверженность США пятой статье устава НАТО и выразил признательность Эстонии за постоянный двухпроцентный вклад в расходы на оборону.

Обсуждалась также ракетная и воздушная оборона и вопросы способности препятствовать доступу и ограничивать свободу действий (A2/AD). Обсуждались также ситуация в связи с Ираном и последние события в Ормузском проливе.

Во второй половине дня в субботу генерал Гольдфейн встретился с командующим Силами обороны генерал-майором Мартином Херемом, командующим ВВС полковников Рийво Валге, командующим киберподразделением полковником Андресом Хайрки и начальником Центра киберобороны НАТО полковником Яаком Тариеном. Генерал Гольдфейн стал гостем посвященного столетию ВВС международного авиашоу на авиабазе Эмари.

„Эстония располагает столетними ВВС, дань уважения которым отдают и наши друзья союзники. Представитель командования ВВС США — как известно, самых мощных ВВС в мире — нашел время, чтобы приехать и поздравить самые малые ВВС в мире — это большая честь и признание нашего вклада в НАТО“,- отметил Валге.

В рамках воздушного шоу числе других выступили американские истребители F-35.