Сделка на миллионы: смотрите, за сколько продали половину торгового центра Kaubamajakas

Принадлежащая семье Полли компания Tristafan заплатила за половину пярнуского торгового центра Kaubamajakas 15 миллионов евро, передает Äripäev со ссылкой на прошлогодний экономический отчет предприятия.
Вторая часть торгового центра, которой управляет AS Papiniidu Projekt, уже ранее принадлежала предприятию семейства Полли.
Papiniidu Projekt сдает в аренду площади торгового центра. В прошлом году оборот предприятия составил почти 4,6 миллиона евро, что несколько меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль фирмы уменьшилась за год примерно на полмиллиона евро, почти до 2,2 миллионов евро.