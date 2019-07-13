Сделка на миллионы: смотрите, за сколько продали половину торгового центра Kaubamajakas

Papiniidu Projekt сдает в аренду площади торгового центра. В прошлом году оборот предприятия составил почти 4,6 миллиона евро, что несколько меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль фирмы уменьшилась за год примерно на полмиллиона евро, почти до 2,2 миллионов евро.