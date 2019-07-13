В Польше пропал пятилетний мальчик из России, отец найден мертвым

Пятилетнего ребенка из России в течение трех суток ищут в Польше, сообщает Lenta.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
32-летний отец мальчика 10 июля забрал его из дома в городе Гроджиск-Мазовецкий и уехал с ним в неизвестном направлении. В тот же день тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде. По мнению следствия, отец ребенка совершил суицид.
Поисками пропавшего занимаются несколько сотен сотрудников правоохранительных органов и около 200 военнослужащих. По сообщению Министерства национальной обороны Польши, местность, где может находиться мальчик, обследуют с вертолета, с помощью беспилотников и специально обученных собак.
Польские СМИ написали, что погибший отец страдал игроманией, в связи с чем у мужчины были финансовые проблемы. Также, по неофициальным данным, на него поступило заявление в полицию с обвинением в домашнем насилии. Полицейские не комментируют эту информацию, ссылаясь на интересы следствия.