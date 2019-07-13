В Польше пропал пятилетний мальчик из России, отец найден мертвым

32-летний отец мальчика 10 июля забрал его из дома в городе Гроджиск-Мазовецкий и уехал с ним в неизвестном направлении. В тот же день тело мужчины обнаружили на железнодорожном переезде. По мнению следствия, отец ребенка совершил суицид.

Поисками пропавшего занимаются несколько сотен сотрудников правоохранительных органов и около 200 военнослужащих. По сообщению Министерства национальной обороны Польши, местность, где может находиться мальчик, обследуют с вертолета, с помощью беспилотников и специально обученных собак.