Галерея: в Выйпсу отметили День рыбаков

"Раньше озеро принадлежало государству и рыба - народу, а теперь озеро принадлежит народу и рыба - государству", - подобные мудрые высказывания узнали посетители Дня рыбаков в Выйпсу, передает Lõuna-Eesti Postimees.
По словам организатора ярмарки Лео Кюти, День рыбаков проводился еще в советское время в середине июля. Когда в Выйпсу впервые провели День рыбаков, не помнит уже никто.
На сегодняшней ярмарке свежей рыбы не предлагалось, только копченая. Рыбу поймали накануне в Чудском озере. Также посетителей бесплатно угощали ухой.
На ярмарке выступил ансамбль Laine, Лаури Йынапуу и Яан Сарв, а также солистка Кира Михнович. Во время второго выступления ансамбля пошел дождь.