Картина дня: поиски заблудившейся в лесу, аварийная посадка самолета и столетие ВВС Эстонии

Фото и видео: сопровождавшие Оття Тянака военные вертолеты снесли кровлю жилого дома

Из-за воздушных вихрей, которые возникли от сопровождавших на открытии Rally Estonia гонщика Оття Тянака военных вертолетов, упала кровля с крыши дома, находящегося на Ратушной площади. Читать далее...

Более сотни человек чудом спаслись: в Киеве аварийно приземлился самолет

В аэропорту «Киев» (бывший «Жуляны») украинской столицы аварийно приземлился самолет белорусской авиакомпании Belavia. Читать далее...

Фото: женщина пошла в лес и оказалась в ловушке, на помощь бросились полицейские и добровольцы

В понедельник в 18.23 руководителю SA Kadunud Ааре Рюйтелю позвонил мужчина, который беспокоился о заблудившейся в лесу Пярнумаа матери. Читать далее...

Столетие ВВС Эстонии: на авиабазе Эмари состоится международное авиашоу

В субботу на авиабазе Эмари будет показано международное авиашоу, посвященное столетию ВВС Эстонии, во время которого можно будет увидеть более 30 летательных аппаратов Эстонии и союзников. Читать далее...

Конфликт между соседями привел к жестокому ритуалу? Черного кота насквозь пронзили колом

В спокойном городе Тюри ссора между соседями зашла так далеко, что одна сторона конфликта верит, что проткнутый колом черный кот стал частью магического ритуала. Читать далее...

Врач на военной миссии: за день тратится столько же крови, сколько за год в пятимиллионной стране Европы

Эстонский анестезиолог Лаури Кыргвеэ участвовал в зарубежной миссии и работал в самой интенсивной больнице травматологии в мире — на полевом госпитале Кэмп Бастион в Афганистане. Читать далее...

Фото: мать пятерых детей посетила магазин и неожиданно выиграла автомобиль

В пятницу представители Coop возле магазина Konsum в Сууре-Яани передали новенький Volkswagen Passat очередному победителю розыгрыша. Читать далее...

«Корона с головы не упадет»: Зеленский о разговоре с Путиным