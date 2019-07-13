Картина дня: поиски заблудившейся в лесу, столетие ВВС Эстонии и авария в Ярвамаа

Фото и видео: сопровождавшие Оття Тянака военные вертолеты снесли кровлю жилого дома

Из-за воздушных вихрей, которые возникли от сопровождавших на открытии Rally Estonia гонщика Оття Тянака военных вертолетов, упала кровля с крыши дома, находящегося на Ратушной площади. Читать далее...

Видео: в Киеве аварийно приземлился самолет

В аэропорту «Киев» (бывший «Жуляны») украинской столицы аварийно приземлился самолет белорусской авиакомпании Belavia. Читать далее...

Фото: женщина пошла в лес и оказалась в ловушке, на помощь бросились полицейские и добровольцы

В понедельник в 18.23 руководителю SA Kadunud Ааре Рюйтелю позвонил мужчина, который беспокоился о заблудившейся в лесу Пярнумаа матери. Читать далее...

Галерея: пьяный мужчина на мотороллере врезался в грузовик, его увезла скорая

Сегодня в половине третьего в Кабала, Ярвамаа, произошла авария, в ходе которой столкнулись мотороллер и грузовик. Читайте далее...

Галерея и видео: на авиабазе Эмари состоялось международное авиашоу

В субботу на авиабазе Эмари показали международное авиашоу, посвященное столетию ВВС Эстонии, во время которого можно было увидеть более 30 летательных аппаратов Эстонии и союзников. Читайте далее...

Конфликт между соседями привел к жестокому ритуалу? Черного кота насквозь пронзили колом

В спокойном городе Тюри ссора между соседями зашла так далеко, что одна сторона конфликта верит, что проткнутый колом черный кот стал частью магического ритуала. Читать далее...

Врач на военной миссии: за день тратится столько же крови, сколько за год в пятимиллионной стране Европы

Эстонский анестезиолог Лаури Кыргвеэ участвовал в зарубежной миссии и работал в самой интенсивной больнице травматологии в мире — на полевом госпитале Кэмп Бастион в Афганистане. Читать далее...

Доходы самой богатой женщины Эстонии продолжают резко сокращаться

Богатейшая женщина Эстонии, совладельца транспортного концерна Transgroup Invest Татьяна Ликсутова получила от фирмы дивидендов на миллионы евро, но с каждым годом сумма становится все меньше. Дивиденды за прошлый год составили менее полумиллиона евро. Читайте далее...

Фото: мать пятерых детей посетила магазин и неожиданно выиграла автомобиль

В пятницу представители Coop возле магазина Konsum в Сууре-Яани передали новенький Volkswagen Passat очередному победителю розыгрыша. Читать далее...

«Корона с головы не упадет»: Зеленский о разговоре с Путиным

Главным вопросом, по которому президент Владимир Зеленский намерен вести дальнейшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, является освобождение задержанных украинских моряков. Читать далее...

Симона Халеп разгромила Серену Уильямс и выиграла Уимблдон

Румынская теннисистка Симона Халеп впервые одержала победу на турнире Уимблдона. Она переиграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Читайте далее...

Несмотря на штраф Тянак уверенно лидирует на Ралли Эстонии

Отть Тянак лидирует с почти полуминутным отрывом на домашнем Ралли Эстонии. Читайте далее...

В ближайшие дни синоптики обещают дожди и небольшое потепление

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается и погода без осадков, и кратковременные дожди, температура воздуха в пределах 20 градусов тепла. Читайте далее...

Галерея: 800 жителей Эстонии пробежали в грязи десять километров

В Йыгевамаа, Паюси, собралось почти 800 человек, прибывшие на так называемый забег в грязи. Десятикилометровый маршрут был суров к участникам, там было 42 препятствия - от заграждений до канав с грязью. Читайте далее...

Фото: выбран лучший хутор Эстонии