Галерея: пьяный мужчина на мотороллере врезался в грузовик, его увезла скорая

Выехавший с окольной дороги водитель мотороллера не уступил дорогу ехавшему по главной дороге грузовику. Водитель грузовика сказал, что мотороллер врезался сбоку в его прицеп. Если бы он не посмотрел в зеркало, то не заметил бы аварию.

Прибывшие на место происшествия медики стабилизировали мужчину, положили на носилки и увезли в больницу.