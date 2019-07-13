Галерея: пьяный мужчина на мотороллере врезался в грузовик, его увезла скорая

Сегодня в половине третьего в Кабала, Ярвамаа, произошла авария, в ходе которой столкнулись мотороллер и грузовик, передает Järva Teataja.
Выехавший с окольной дороги водитель мотороллера не уступил дорогу ехавшему по главной дороге грузовику. Водитель грузовика сказал, что мотороллер врезался сбоку в его прицеп. Если бы он не посмотрел в зеркало, то не заметил бы аварию.
Прибывшие на место происшествия медики стабилизировали мужчину, положили на носилки и увезли в больницу.
Полицейские проверили трезвость водителя мотороллера, в ходе проверки выяснилось, что до аварии мужчина употребил алкоголь. Очевидно, это и стало одной из причин, по которой он врезался в грузовик. Другие автомобили в аварии не участвовали. Водитель грузовика был трезв.