В Новой Зеландии впервые выкупили оружие у населения

Власти Новой Зеландии впервые после терактов в Крайстчёрче провели выкуп оружия у населения. 169 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих, за которые в пересчете суммарно получили около 260 тысяч евро, сообщила полиция округа Кентербери. До 20 декабря 2019 года запланированы еще около 250 аналогичных мероприятий, сообщает DW.

Правительство страны в конце июня выделило в пересчете около 121 миллиона евро на выкуп полуавтоматического оружия у населения. Деньги предназначаются тем, кто в свое время приобрел оружие законным образом. Владельцам будут возвращено до 95 процентов закупочной цены. Для тех, кто обладает оружием на нелегальных основаниях, предусмотрена амнистия, если такие лица явятся в полицию добровольно.