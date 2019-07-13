Что происходит? 800 жителей Эстонии пробежали в грязи десять километров

В Йыгевамаа, Паюси, собралось почти 800 человек, прибывшие на так называемый забег в грязи. Десятикилометровый маршрут был суров к участникам, там было 42 препятствия - от заграждений до канав с грязью, передает Postimees.
Если в прошлом году маршрут был грязнее, то в этот раз было больше воды.
Самые быстрые пробежали примерно за час. Некоторые пришли с целью показать хороший результат, но многие просто хорошо проводили время.
Забег в грязи - облегченная версия Гонок с препятствиями (OCR Obstacle course racing). Это вид спорта, в котором участники должны пешком или бегом преодолеть препятствия.
Забег организован так, чтобы вызвать физическое и душевное истощение. В ходе забега участники перелезают через стены, носят тяжести, пересекают водоемы, переползают и перепрыгивают препятствия и так далее.
Многие преграды используются на военных учениях, однако некоторые присущи лишь забегу в грязи, они предназначены для того, чтобы испытать выносливость, силу, скорость и ловкость.