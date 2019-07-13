Галерея: 800 жителей Эстонии пробежали в грязи десять километров

Если в прошлом году маршрут был грязнее, то в этот раз было больше воды.

Самые быстрые пробежали примерно за час. Некоторые пришли с целью показать хороший результат, но многие просто хорошо проводили время.

Забег в грязи - облегченная версия Гонок с препятствиями (OCR Obstacle course racing). Это вид спорта, в котором участники должны пешком или бегом преодолеть препятствия.

Забег организован так, чтобы вызвать физическое и душевное истощение. В ходе забега участники перелезают через стены, носят тяжести, пересекают водоемы, переползают и перепрыгивают препятствия и так далее.