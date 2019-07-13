Доходы самой богатой женщины Эстонии продолжают резко сокращаться

В прошлом году Transgroup Invest выплатил акционерам дивиденды в размере 920 000 евро, из которых 460 000 евро досталось Ликсутовой. С 2014 года Transgroup с каждым годом платит все меньше дивидендов. Владельцами Transgroup являются в равной степени Сергей Глинка и Татьяна Ликсутова, при этом Ликсутова стала совладелицей компании в середине 2013 года. До этого 50 процентов предприятия принадлежали ее бывшему мужу Максиму Ликсутову, заместителю мэра Москвы.