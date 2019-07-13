Доходы самой богатой женщины Эстонии продолжают резко сокращаться

Богатейшая женщина Эстонии, совладельца транспортного концерна Transgroup Invest Татьяна Ликсутова получила от фирмы дивидендов на миллионы евро, но с каждым годом сумма становится все меньше. Дивиденды за прошлый год составили менее полумиллиона евро, передает Majandus.
В прошлом году Transgroup Invest выплатил акционерам дивиденды в размере 920 000 евро, из которых 460 000 евро досталось Ликсутовой. С 2014 года Transgroup с каждым годом платит все меньше дивидендов. Владельцами Transgroup являются в равной степени Сергей Глинка и Татьяна Ликсутова, при этом Ликсутова стала совладелицей компании в середине 2013 года. До этого 50 процентов предприятия принадлежали ее бывшему мужу Максиму Ликсутову, заместителю мэра Москвы.
Всего за пять лет Татьяна Ликсутова получила от Transgroup Investist 18,9 миллионов евро.
Татьяна Ликсутова получила от Transgroup Invest за четыре года в общей сложности 18,9 миллионов евро дивидендов.
В рейтинге Äripäev самых богатых людей Эстонии Татьяна Ликсутова значится самой богатой женщиной, в общем зачете она заняла 56 место. Ее имущество оценили в 55,2 миллиона евро.