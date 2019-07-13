Из-за проливных дождей в Южной Азии погибли десятки человек

Десятки человек погибли в странах Южной Азии из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. В субботу, 13 июля, особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии. В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди. В Непале погибло не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6, передает Deutsche Welle.