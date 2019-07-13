Легендарный футболист начал борьбу со смертельной болезнью

Главный тренер «Болоньи», а также бывший легендарный футболист сборной Сербии, "Лацио" и "Интера", Синиша Михайлович на пресс-конференции сообщил о том, что болен лейкемией.
«У меня лейкемия.
Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха.
Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно.
Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют.
Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву.
Я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня», – заявил Михайлович.
Врач «Болоньи» добавил, что Михайлович продолжит тренировать.
«У него нет симптомов, это очень хорошее начало. Со вторника он будет посещать больницу для процедур, мы в надежных руках. Он сможет продолжить работу и просто обязан это сделать, потому что не может жить, если не говорит игрокам, что они заняли неправильную позицию или что-то сделали плохо.
Пока не можем сказать, сколько займет лечение. Мы знаем диагноз, но пока не знаем точный тип лейкемии, соответственно, неизвестен и способ лечения или его сроки.
Я знаю его 10 лет, он вернется еще сильнее психологически и физически. Он просто танк!» – заявил врач клуба.