Легендарный футболист начал борьбу со смертельной болезнью

«У меня лейкемия.

Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха.

Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно.

Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют.

Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву.

Я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня», – заявил Михайлович.

Врач «Болоньи» добавил, что Михайлович продолжит тренировать.

«У него нет симптомов, это очень хорошее начало. Со вторника он будет посещать больницу для процедур, мы в надежных руках. Он сможет продолжить работу и просто обязан это сделать, потому что не может жить, если не говорит игрокам, что они заняли неправильную позицию или что-то сделали плохо.

Пока не можем сказать, сколько займет лечение. Мы знаем диагноз, но пока не знаем точный тип лейкемии, соответственно, неизвестен и способ лечения или его сроки.