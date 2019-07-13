Сб, 13.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Фото: выбран лучший хутор Эстонии

Хутор Roosu, находящийся в деревне Сульби, Вырумаа.

ФОТО: Kadri Suurmägi

В Ида-Вирумаа в рамках Дня хуторов выбрали лучшее фермерское хозяйство Эстонии. Награда досталась Roosu Talu из Вырумаа, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Это праздник для детей и взрослых, ярмарка продукции, а также определение лучших хозяйств и производителей продуктов.

"Критериев много. Это как эффективное производство, так и культура производства, благоустройство, хозяйствование, благоприятное к окружающей среде, активность в общественной работе и жизни общины", - говорит председатель совета Эстонского союза хуторян Калле Хамбург.

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