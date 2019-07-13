Фото: выбран лучший хутор Эстонии

В Ида-Вирумаа в рамках Дня хуторов выбрали лучшее фермерское хозяйство Эстонии. Награда досталась Roosu Talu из Вырумаа, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Это праздник для детей и взрослых, ярмарка продукции, а также определение лучших хозяйств и производителей продуктов.
"Критериев много. Это как эффективное производство, так и культура производства, благоустройство, хозяйствование, благоприятное к окружающей среде, активность в общественной работе и жизни общины", - говорит председатель совета Эстонского союза хуторян Калле Хамбург.