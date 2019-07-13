Фото: выбран лучший хутор Эстонии

Это праздник для детей и взрослых, ярмарка продукции, а также определение лучших хозяйств и производителей продуктов.

"Критериев много. Это как эффективное производство, так и культура производства, благоустройство, хозяйствование, благоприятное к окружающей среде, активность в общественной работе и жизни общины", - говорит председатель совета Эстонского союза хуторян Калле Хамбург.