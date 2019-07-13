В Курессааре открылся тренировочный лагерь парашютного спорта

В субботу в Курессааре на Сааремаа открылся крупнейший в странах Балтии международный соревновательный и тренировочный лагерь парашютного спорта Parasummer, которому в этом году исполняется 20 лет.
Лагерь будет работать до 21 июля, все желающие смогут попробовать себя в парашютном спорте и совершить прыжок в тандеме с опытным спортсменом.
Наряду с эстонскими спортсменами в работе лагеря принимают участие парашютисты из Финляндии, Латвии, Голландии, Норвегии, России, Испании, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Австралии — всего 160 участников.
Первый тренировочный лагерь парашютного спорта прошел в Эстонии в 1999 году.
Курессаареский аэродром открыт для всех интересующихся с 13 по 21 июля, для зрителей вход свободный.