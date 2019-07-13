Сб, 13.07.2019
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В Курессааре открылся тренировочный лагерь парашютного спорта

Международный соревновательный и тренировочный лагерь парашютного спорта Parasummer.

ФОТО: Urmas Luik

В субботу в Курессааре на Сааремаа открылся крупнейший в странах Балтии международный соревновательный и тренировочный лагерь парашютного спорта Parasummer, которому в этом году исполняется 20 лет.

Лагерь будет работать до 21 июля, все желающие смогут попробовать себя в парашютном спорте и совершить прыжок в тандеме с опытным спортсменом.

Наряду с эстонскими спортсменами в работе лагеря принимают участие парашютисты из Финляндии, Латвии, Голландии, Норвегии, России, Испании, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Австралии — всего 160 участников.

Первый тренировочный лагерь парашютного спорта прошел в Эстонии в 1999 году.

Курессаареский аэродром открыт для всех интересующихся с 13 по 21 июля, для зрителей вход свободный.

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