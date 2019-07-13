В Курессааре открылся тренировочный лагерь парашютного спорта

Лагерь будет работать до 21 июля, все желающие смогут попробовать себя в парашютном спорте и совершить прыжок в тандеме с опытным спортсменом.

Наряду с эстонскими спортсменами в работе лагеря принимают участие парашютисты из Финляндии, Латвии, Голландии, Норвегии, России, Испании, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Австралии — всего 160 участников.

Первый тренировочный лагерь парашютного спорта прошел в Эстонии в 1999 году.