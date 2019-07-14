Компенсация за съемки фильма Нолана: жителей Ласнамяэ сегодня ждут зрелищные представления

ФОТО: НКО Ласнаидея

Мероприятие проходит в рамках ЛаагнаФест –бесплатная культурная программа, составленная НКО Ласнаидея в сотрудничестве с Allfilm OÜ на время закрытия Лаагна-теэ.

Уличные представления предлагают здоровую смесь музыки, театра, цирка, танцев, декламации и мульти-жанровых номеров. Шесть местных артистов выступят на двух площадках - в огороде Лаагна (Выру, 11) и на пешеходном променаде Линдакиви. Следить за событием можно на странице в Facebook.

ФОТО: НКО Ласнаидея

Все мероприятия бесплатны, но публика может продолжить гордую традицию уличных представлений и отблагодарить артистов, положив вознаграждение в шляпу исполнителя.

После представлении с 19:00 до 22:00 на площадке Коотри покажут захватывающую киноленту "Крысиный король" (2012, реж. Петри Котвица). Подробней смотри здесь.

«Крысиный король» — остросюжетный триллер о виртуальной реальности. 18-летний Юри зависим от компьютерных игр. Но давление со стороны родных вынуждает его отказаться от виртуального мира, но ненадолго. Потому что в его жизни появляется Ники с потрясающей новой игрой, цель которой — выполнять задания в реальном мире. Вдвоем они с головой погружаются в игру, достигая в ней новых уровней и удивительных результатов. Но чем больше они играют, тем сильнее исчезают границы между реальной жизнью и виртуальностью.

Перед фильмом пройдет открытая дискуссия (30 минут) с участием Иво Фельтом - продюсером и основателем Allfilm (кинокомпания, которая в партнерстве с Warner Bros организует съемки на Лаагна-теэ).

Фильм покажут на современном LED-экране с использованием профессиональной звуковой техники. Незабываемые впечатления гарантированы, заверяют организаторы.

ФОТО: НКО Ласнаидея