Компенсация за съемки фильма Нолана: жителей Ласнамяэ сегодня ждут зрелищные представления

Сегодня с 12:00 до 18:00 в Ласнамяэ можно будет насладиться различными зрелищными цирковыми, танцевальными и музыкальными представлениями. Программу завершит в 19:00 показ кино на открытом воздухе.
Мероприятие проходит в рамках ЛаагнаФест –бесплатная культурная программа, составленная НКО Ласнаидея в сотрудничестве с Allfilm OÜ на время закрытия Лаагна-теэ.
Уличные представления предлагают здоровую смесь музыки, театра, цирка, танцев, декламации и мульти-жанровых номеров. Шесть местных артистов выступят на двух площадках - в огороде Лаагна (Выру, 11) и на пешеходном променаде Линдакиви. Следить за событием можно на странице в Facebook.
Все мероприятия бесплатны, но публика может продолжить гордую традицию уличных представлений и отблагодарить артистов, положив вознаграждение в шляпу исполнителя.
После представлении с 19:00 до 22:00 на площадке Коотри покажут захватывающую киноленту "Крысиный король" (2012, реж. Петри Котвица). Подробней смотри здесь.
«Крысиный король» — остросюжетный триллер о виртуальной реальности. 18-летний Юри зависим от компьютерных игр. Но давление со стороны родных вынуждает его отказаться от виртуального мира, но ненадолго. Потому что в его жизни появляется Ники с потрясающей новой игрой, цель которой — выполнять задания в реальном мире. Вдвоем они с головой погружаются в игру, достигая в ней новых уровней и удивительных результатов. Но чем больше они играют, тем сильнее исчезают границы между реальной жизнью и виртуальностью.
Перед фильмом пройдет открытая дискуссия (30 минут) с участием Иво Фельтом - продюсером и основателем Allfilm (кинокомпания, которая в партнерстве с Warner Bros организует съемки на Лаагна-теэ).
Фильм покажут на современном LED-экране с использованием профессиональной звуковой техники. Незабываемые впечатления гарантированы, заверяют организаторы.
На месте обеспечено 100 сидячих мест, но организаторы советуют все равно взять с собой при возможности что-то, на чем сидеть. А также не забыть хорошее настроение, корзинку для пикника, друзей и семью.